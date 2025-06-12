Almanya'da ilginç istatistik: Göçmenlerin dörtte biri ülkeden ayrılmayı düşünüyor

Yapılan bir araştırma, Almanya'daki göçmenlerin yaklaşık dörtte birinin ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü ortaya koydu. İş gücü ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün (IAB) yaptığı araştırmaya göre, göçmenlerin yüzde üçünün ülkeden ayrılmaya yönelik somut planları bulunuyor. Bunun sebepleri arasında ise siyasi tatminsizlik, vergi yükünün ağırlığı ve bürokrasinin yanı sıra kişisel nedenlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu gerekçeler hem iş gücü göçmenlerinde hem de eğitim için veya aile birleşimi yoluyla gelenlerde görülüyor.





Mülteciler ise yaşadıkları ayrımcılığın da rol oynadığını belirtiyor.





Almanya'da 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 21,2 milyon kişinin göçmen geçmişi bulunuyor. Bu kişilerin 14,1 milyonu yabancı uyruklu.





Türkler dönüş planlarını değerlendiren grupta

DW Türkçe'nin haberine göre geldikleri ülkelere dönme planları yapanların ağırlıklı olarak Avrupa ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden gelenler olduğu kaydedildi. Bu ülkeler arasında, dönüş planları yapanlar en fazla Polonya'dan gelen göçmenler olurken, onları Rumenler, Türkler ve Ukraynalılar takip ediyor. Anavatanına dönüş planı yapanlar bu isteğin başlıca nedeninin özellikle arkadaş ve aile bağları olduğunu belirtiyor.





Kimi göçmenler ise İsviçre, ABD ve İspanya başta olmak üzere başka ülkelere taşınma planları bulunduğunu ifade etti. Bu grup içinse mesleki nedenler ve hedef ülkedeki ekonomik durum göç planlarının ana nedeni olarak öne çıkıyor.





Araştırmacılara göre, mesleki hedefler göç planlarında etkili oluyor. Bilişim sistemleri ve iletişim alanının yanı sıra, finans ve sigorta hizmet sektörü ile şirketlere yönelik hizmetlerde çalışan katılımcıların yüzde 30 ila 39'u ülkeden ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Sağlık ve sosyal hizmetler ile imalat, ticaret, ulaşım ve depolamada ise bu oran yüzde 24 ile 28 arasında kaldı.





İhtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ülkeden ayrılmayı düşünüyor

Araştırmaya göre göç planları olan her beş göçmenden biri uzun vadede Almanya'ya geri dönmek istediğini ifade ederken yaklaşık yarısı kararsız olduğunu, geri kalanı ise bir daha ülkeye dönmek istemediğini belirtti.





Araştırmanın yazarlarından Lukas Olbrich, özellikle çalışma ya da eğitim amacıyla Almanya'ya gelmiş olan, daha eğitimli, ekonomik açıdan daha başarılı ve dil anlamında daha iyi uyum sağlayan göçmenlerin ortalama olarak daha fazla ülkeden ayrılmayı ya da somut bir göç planını değerlendirdiğini ifade etti. Olbrich, bu kişilerin tam da Almanya'nın "acilen ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü olduğuna" dikkat çekti.





Etkili bir göç politikası çağrısında bulunan göç araştırmacısı Yuliya Kosyakova da göçmenler için kalıcı bir gelecek perspektifi oluşturulmasının önemini vurguladı. Kosyakova, "Geleceğe yönelik bir göç politikası için yalnızca göçü teşvik etmek yeterli değildir" ifadelerini kullandı.





Çalışma, Almanya'daki Göçmenlerin Uluslararası Hareketlilik Paneli (International Mobility Panel of Migrants in Germany) adlı çevrimiçi anket üzerinden gerçekleştirildi. Bu kapsamda Aralık 2024 ile Nisan 2025 tarihleri arasında, yurt dışında doğmuş ve Almanya'ya göç etmiş 18 ile 65 yaş aralığındaki 50 bin kişiyle görüşüldü. Veriler, 2 Nisan 2024 tarihine kadar Almanya'ya göç etmiş kişileri kapsıyor.