Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da ilk aşının vurulacağı tarih belli oldu /17 Aralık 2020 12:19

Almanya'da ilk aşının vurulacağı tarih belli oldu

Almanya’da koronavirüse karşı aşılamaya 27 Aralık’ta başlanması planlanıyor.

SHABER3.COM

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın, eyaletlerin sağlık bakanlarının yer aldığı Sağlık Bakanları Konferansı’nda Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği aşının, beklenen onayına ve sevkiyatına ilişkin bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, konferanstan çıkan sonuca göre ‘eyaletler için Kovid-19 karşı aşılama başlama tarihinin 27 Aralık olacağı’, aşılamaya öncelikle bakımevlerinden başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

30 KASIM’DA BAŞVURMUŞTU

Almanya’da aşının kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayı gerekiyor. Ülke basınında EMA’nın, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech’in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararı, 21 Aralık Pazartesi günü vereceği ifade edilmişti. Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri ‘BNT162b2’ adlı aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım’da EMA’ya başvurmuştu.
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