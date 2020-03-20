Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da ilk geniş kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması geldi /20 Mart 2020 15:34

Almanya'da ilk geniş kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece yarısından itibaren ilk büyük sokağa çıkma kısıtlaması anlamına gelen 'evden gereksiz dışarı çıkma yasağı' getirildi. Yasağın 2 hafta süreceği açıklandı.

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SAMANYOLU HABER - Bavyera eyaleti CSU'lu Başbakanı Markus Söder tarafından öğle saatlerinde yapılan açıklamada Almanya'da ilk geniş kapsamlı sosyal hayat kısıtlaması hayata geçirildi. 

Buna göre bu gece itibariyle gerekli olmadıkça evleri terk etmek yasaklandı. İzin verilenler bazı iş kollarında çalışmaya gidiş-geliş, gerekli alışveriş, doktor ve eczane ziyaretleri, başkalarına yardım, ancak açık havada spor ve egzersiz (sadece kendi başına veya eşle) olarak duyuruldu.

Söder ayrıca tüm restoranların bu gece yarısından sonra kapatılacağını hatırlatırken yapı ve bahçe mağazaları ve berberlerin de artık kapalı kalacağını belirtti.

Bavyera'da ayrıca hastanelerle yaşlı ve bakım evleri için ziyaret de durduruldu. Bununla birlikte, ailenin ölüm döşeğindeki bir kişiye veda için hastaneye girişine ve doğum sebebiyle sadece babanın hastaneye girişine izin verilecek.

Başbakan Söder, "Bavyera'yı tamamen eve kapatmıyoruz, sadece kamusal hayatı sınırlıyoruz" derken bu önlemlerin ivedilikle alınmaması halinde hastalığın İtalya ve Fransa gibi kontrolden çıkabileceğini ifade etti.

Yasak ilk etapta iki hafta uygulanacak.
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