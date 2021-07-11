Almanya'da ilk kez bir bölgede siber afet ilan edildi

Doğu Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Anhalt-Bitterfeld bölgesi, bir siber saldırının kurbanı olduğunu ve bilgisayar sistemlerine yapılan saldırı sonrası resmen afet ilan ettiğini açıkladı. Resmi afet beyanı, 158.000 nüfuslu bölgenin normale dönebilmesi için federal yardım almasına imkan verecek.





Kronos Haber'de yer alan habere göre olayı ilişkin araştırmalarını sürdüren Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI), bu ilanla birlikte ülkede ilk kez resmen bir “siber afet” yaşanmış olduğunu belirtti. Bir BSI sözcüsü, diğer Alman bölgelerinin ve belediyelerinin geçmişte saldırıya uğradığını ancak bugüne kadar hiçbirinin felaket ilan etmek zorunda kalmadığını söyledi.





Yerel bir yetkili, Cuma günü hadiseyi doğrulayarak, “Bu siber saldırı, vatandaş işleri de dahil olmak üzere, şu anda pek çok resmi işlemin yapılamamasını yol açıyor. Neredeyse tamamen felç olduk” dedi. Yetkililer, saldırının Salı günü gerçekleştiğini ve bölgenin büyük olasılıkla en az bir hafta boyunca çevrimdışı kalmak zorunda kalacağını ve bu nedenle sosyal yardımların ödenemediğini veya gençlik programlarının finanse edilemediğini belirtiyorlar.





Alman yetkililer, saldırının arkasındakilerin kimliğinden veya fidye talep edilip edilmediğinden bahsetmedi. Yetkililer, saldırıda birkaç sunucunun hedef alındığını ve bölgenin daha fazla veri sızıntısını önlemek için kritik sistemleri derhal devre dışı bıraktığını belirtti. Halihazırda ne kadar verinin ele geçirildiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

