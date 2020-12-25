Almanya'da ilk mutasyon vak'ası

20 Aralık'ta Londra’dan Frankfurt'a giden bir kadın yolcuya corona testi yapıldı ve pozitif olduğu tespit edildi. Kadın daha sonra akrabaları tarafından alınıp Baden Württemberg Eyaleti'nde yaşadıkları eve götürüldü.





Kadına yapılan PCR testi de pozitif çıktı ve çevre ile kontağı kesildi, evinde karantinaya alındı. Corona semptomları gösteren kadından alınan örnek, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne gönderildi.





Burada yapılan testlerde virüsün, mutasyon geçirmiş hali olan B.1.1.7 tipi olduğu belirlendi. Bu vakayla, mutasyonlu virüsün Almanya'da ilk kez görüldüğü belirtildi.







