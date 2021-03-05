Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da 'Irk' kelimesi Anayasadan çıkarılıyor /05 Mart 2021 16:44

Almanya'da 'Irk' kelimesi Anayasadan çıkarılıyor

Almanya'da içişleri ve adalet bakanlıkları Anayasa'nın ayrımcılığa karşı maddesindeki "ırk" kelimesini değiştirmek konusunda uzlaştı. Irk yerine "ırkçı nedenlerle" ibaresi getirilecek.

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Almanya'da "ırk" kelimesinin anayasadan çıkarılması planında ilerleme kaydedildi. İçişleri ve adalet bakanlıkları sözcüleri, Anayasa'nın ayrımcılık yasağının ifade bulduğu 3'üncü maddesindeki "ırk" sözcüğünün kaldırılacağını ve yerine "ırkçı nedenlerle" ibaresinin getirileceğini teyit etti.

Anayasanın söz konusu 3'üncü maddesinde hiç kimsenin "cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini ve siyasi görüşleri nedeniyle avantaj ya da dezavantaja sahip olamayacağı" ifade buluyor. Maddedeki "ırkı nedeniyle" ibaresinin "ırkçı nedenlerle" şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor.

Spiegel dergisi, Adalet Bakanı Christine Lambrecht ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in bu formülasyon üzerinde uzlaştıklarını bildirmişti.

Çarşamba günü Bakanlar Kuruluna gidecek
Değişiklikle ilgili kanun tasarısının Çarşamba günü Bakanlar Kurulunda onaylanması bekleniyor.

Sonbaharda Bakanlar Kurulu Anayasa'da yer alan "ırk" ifadesinin, artık uygun kabul edilmeyen bir kavram olduğuna işaret ederek değiştirilmesi kararı almıştı. Bulunan formülün Sosyal Demokrat Adalet Bakanı Lambrecht'in fikri olduğu ve Hristiyan Birlik partilerinin başlangıçta bu teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Almanya'da anayasada değişiklik yapılabilmesi için Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisinde üçte ikilik çoğunluğa ulaşmak gerekiyor.
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