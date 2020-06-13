Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da "ırk" tartışması /13 Haziran 2020 22:54

Almanya'da "ırk" tartışması

Almanya'da Angela Merkel hükûmetinin İnsan Hakları Temsilcisi Kofler, Yeşiller’den gelen ırk kavramı Federal Anayasa’dan çıkartılsın teklifine destek verdi. Kofler, uzmanların görüşleri doğrultusunda yeni bir formülasyondan yana.

SHABER3.COM

Almanya'da federal hükümetin İnsan Hakları Temsilcisi Bärbel Kofler, "ırk" kavramının anayasadan çıkartılması teklifine dair yorumda bulundu. 

Rheinische Post gazetesine mülakat veren Kofler, "Irk kavramının anayasadan çıkartılmasından ve yerine başka bir formülasyon bulunmasından yanayım." dedi.

Kofler, yeni formülasyona ilişkin anayasa hukukçuları, bilim insanları ve diğer uzmanların önerilerinin toplanarak, Federal Meclis (Bundestag) ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesini tavsiye etti. 

SORU İŞARETLERNE MAHAL VERMEYECEK FORMÜL!

Bärbel Kofler, "Burada önemli olan anayasamınızın ırkçılıktan da koruduğu konusunda soru işaretlerine mahal vermeyecek, ayrımcılıktan arınmış bir dil bulmak." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından sokak ortasında öldürülmesinin akabinde başlayan ırkçılık tartışmaları Almanya’ya da sıçramıştı. 

Yeşiller partisi Eş Başkanı Robert Habeck ile Schleswig-Holstein Eyalet Meclis Grup Başkanvekili Aminata Touré, Tageszeitung için kaleme aldıkları makalede ırk kavramının anayasadan çıkartılmasını önermişti.

TEKLİFE DAİR FARKLI GÖRÜŞLER 

Yeşiller’in tartışmaya açtığı Federal Almanya Cumhuriyeti anayasasının üçüncü maddesi, "Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz." ifadelerini içeriyor.

Kavramı eleştirenler, ırk ifadesinin salt biyolojik bir anlamı olduğunu ve miadını doldurduğunu iddia ediyor. 

Bunun yerine etnik köken ya da "halk grubu" ifadelerinin kullanılması öneriliyor. 

Diğer taraftan ırk kavramının anayasada insanların kalıtımsal özelliklerine göre ayrılmasına karşı çıkma amacını ifade ettiğini savunan bir kesim, kavramın anayasadan çıkartılmasının öngörülenin tam tersine 3'üncü maddenin sağladığı ayrımcılığa karşı korumayı azaltacağını belirtiyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da "ırk" tartışması Sonraki Haber >>

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Tören geçişi sırasında dehşet

Tören geçişi sırasında dehşet

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:14:16