Almanya'da federal hükümetin İnsan Hakları Temsilcisi Bärbel Kofler, "ırk" kavramının anayasadan çıkartılması teklifine dair yorumda bulundu.





Rheinische Post gazetesine mülakat veren Kofler, "Irk kavramının anayasadan çıkartılmasından ve yerine başka bir formülasyon bulunmasından yanayım." dedi.







Kofler, yeni formülasyona ilişkin anayasa hukukçuları, bilim insanları ve diğer uzmanların önerilerinin toplanarak, Federal Meclis (Bundestag) ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesini tavsiye etti.





SORU İŞARETLERNE MAHAL VERMEYECEK FORMÜL!





Bärbel Kofler, "Burada önemli olan anayasamınızın ırkçılıktan da koruduğu konusunda soru işaretlerine mahal vermeyecek, ayrımcılıktan arınmış bir dil bulmak." diye konuştu.





Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından sokak ortasında öldürülmesinin akabinde başlayan ırkçılık tartışmaları Almanya’ya da sıçramıştı.





Yeşiller partisi Eş Başkanı Robert Habeck ile Schleswig-Holstein Eyalet Meclis Grup Başkanvekili Aminata Touré, Tageszeitung için kaleme aldıkları makalede ırk kavramının anayasadan çıkartılmasını önermişti.





TEKLİFE DAİR FARKLI GÖRÜŞLER





Yeşiller’in tartışmaya açtığı Federal Almanya Cumhuriyeti anayasasının üçüncü maddesi, "Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz." ifadelerini içeriyor.





Kavramı eleştirenler, ırk ifadesinin salt biyolojik bir anlamı olduğunu ve miadını doldurduğunu iddia ediyor.





Bunun yerine etnik köken ya da "halk grubu" ifadelerinin kullanılması öneriliyor.





Diğer taraftan ırk kavramının anayasada insanların kalıtımsal özelliklerine göre ayrılmasına karşı çıkma amacını ifade ettiğini savunan bir kesim, kavramın anayasadan çıkartılmasının öngörülenin tam tersine 3'üncü maddenin sağladığı ayrımcılığa karşı korumayı azaltacağını belirtiyor.