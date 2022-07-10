Almanya'da ırkçı saldırıya uğrayan Türk siyasetçinin burnu kırıldı

Almanya’da Bavyera Eyalet meclisinde SDP Milletvekili olan Arif Taşdelen, kendisi de siyasetçi olan kardeşinin ırkçı saldırıya uğradığını duyurdu. Taşdelen, kardeşinin burnunun kırıldığını ve hastanede tedavi edildiğini söyledi.







EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi olan kardeşim Halil Taşdelen, evinin önünde aşırı sağcı biri tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı. Almanya’da Sosyal Demokrat Parti milletvekili Arif Taşdelen, kardeşinin uğradığı saldırıyı sosyal medya mesajı ile duyurdu.





OLAYLA İLGİLİ POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Paylaşımda saldırganın Halil Taşdelen’e “pis Türk” diye bağırdığı ve küfrettiği bilgisi paylaşıldı. Arif Taşdelen, saldırıda burnu kırılan kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü, durumunun iyi olduğunu paylaştı. Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.