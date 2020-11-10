Almanya'da iş dünyası güveni azaldı

Almanya'da iş dünyası güveni gerilemeye devam ediyor. Yatırımcıların Almanya ekonomisine güveni gösteren ZEW beklentiler endeksi art arda ikinci kez düştü.





ZEW beklentiler endeksi kasımda 39,0 ile nisandan bu yana en düşük değeri aldı. Söz konusu dönemde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk dalgası Almanya ekonomisini sert etkilemişti.





Anket Pfizer Inc. ve BioNTech SE'nin aşısının umut veren sonuçlarının açıklandığı pazartesi gününden önce yapıldı. Açıklamanın akabinde küresel piyasalarda ralli yaşanırken, Almanya DAX Endeksi mayıstan beri en güçlü yükselişini gerçekleştirdi.





GÖZLER AŞI ARAŞTIRMASINA DEVAM EDEN ŞİRKETLERDE





Yine de aşı Almanya ekonomisi için hızlı bir çözüm olmayabilir. İmalat ve dağıtımın zaman alacağı açık. Dolayısıyla sosyal alana ve işletmelere getirilen kısıtlamalar hâlâ uygulanıyor. Salgının ekonomi üzerindeki etkisi uzun sürebilir.





İşsizlik yükseliyor ve şirketler, özellikle hizmet sektöründe, hayatta kalmakta zorlanıyor. Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi için 2021 büyüme tahminini düşürdü. Hükûmetler desteği artırıyor.





Avrupa Merkez Bankası da (AMB) büyük bir ihtimaline daha fazla teşvike ihtiyaç duyulacağına dikkati çekmişti.