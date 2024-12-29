Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da İslamofobik saldırıları bildirme merkezi kuruluyor /29 Aralık 2024 11:44

Almanya'da İslamofobik saldırıları bildirme merkezi kuruluyor

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde İslamofobik saldırıları raporlamaya yönelik ilk merkezin yakında faaliyete geçeceği açıklandı.

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde İslamofobik saldırılara ilişkin bir eyalet raporlama merkezi kurulacağı bildirildi. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (WDR), raporlama merkezinin kurulum sürecine yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, kuruluş en geç Nisan ayında faaliyete geçecek. KRV Uyum Bakanlığı da merkezin faaliyete geçiş tarihini "2025 ilkbaharı" olarak duyurdu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre "Müslüman Karşıtı Irkçılığı Bildirim Merkezi" (MEDAR) ile birlikte Sinti ve Romanlara karşı ayrımcılığın raporlanacağı bir merkezin yanı sıra, Queer karşıtlığının raporlanacağı bir kuruluşun ve "siyah, Asyalı karşıtı ve diğer ırkçılık biçimlerinin" raporlanacağı bir merkez daha faaliyete geçecek.

Eyalette, antisemitik olayların kayda geçtiği bir merkez ise halihazırda 2022'den bu yana faaliyet gösteriyor.

WDR Cosmo'nun haberine göre, KRV, Müslüman karşıtı olaylara yönelik kendi raporlama birimine sahip olan ilk eyalet olacak. Eyalette 1 milyon 700 binden fazla Müslümanın yaşadığı belirtiliyor.

Söz konusu birimin kurulması fikri ise üç yıl öncesine dayanıyor. 2022'nin Ocak ayında Iserlohn'da çok sayıda Müslüman mezarı tahrip edilmiş, mezar taşları devrilmiş ve çiçekler sökülmüştü. Olayın ardından dönemin eyalet yönetimi, Müslüman karşıtlığına ve diğer ayrımcılık türlerine karşı bir birim kurulacağını açıklamıştı.

Almanya'da son dönemde Müslümanlara karşı işlenen kayıtlı suçların sayısında artış gözlemleniyor. KRV'nin siyasi motifli suç kayıtlarına göre, 2023'te İslam karşıtı kategorisindeki suçların sayısında bir önceki yıla göre iki kattan fazla artış görüldü. Toplamda kayıtlara geçen yaklaşık 270 suç, eyaletteki Müslüman nüfusa oranla düşük görünse de bu artış, kendilerine karşı genel anlamda gergin bir atmosferin hakim olduğunu bildiren Müslüman toplumuna mensup olanları endişelendiriyor. 

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