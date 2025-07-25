Almanya'da 'İsrail' rahatsızlığı

Daha Eleştirel ve Şeffaf Bir Dış Politika Talebi



Alman haber portalı Spiegel’in aktardığına göre diplomatlar, hükümetin İsrail'e karşı daha dengeli bir politika yürütmesini talep ediyor. Aynı zamanda, kurum içinde farklı görüşlerin özgürce ifade edilebileceği bir “itiraz kanalı” kurulmasını da gündeme getirdiler. Bu talep, özellikle ABD Dışişleri’nde daha önce uygulanan, yaptırımsız iç eleştiri mekanizmasına benzetildi.



Görüşlerini düzenli olmayan aralıklarla organize toplantılarla paylaşan grup, çeşitli dijital mecralar üzerinden temas kuruyor. Dışişleri Sözcüsü, grubun varlığını doğrularken, Bakan Wadephul’un diplomatlarla bir araya gelmeyi planladığını da açıkladı.



Resmi Söylemde Mesafe, Uygulamada Denge Politikası



Geçtiğimiz hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz de bir basın toplantısında, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını "hoş karşılamadığını" ve “kabul edilemez bulduğunu” ifade etmişti. Ancak federal hükümet, İsrail’in saldırılarını açıkça eleştiren uluslararası girişimlere katılmak konusunda çekimser davranmayı sürdürüyor.



Örneğin; koalisyon ortağı SPD'nin, İngiltere, Japonya, İspanya ve Avustralya gibi 28 ülkenin imzaladığı Gazze çağrısına Almanya’nın da katılması yönündeki önerisi, CDU/CSU blokunun direnişiyle karşılaştı.



İsrail’e Eleştiriler Artıyor, Sahadaki Dram Derinleşiyor



Gazze’ye yönelik aylardır süren kuşatma nedeniyle bölgede insani kriz giderek derinleşirken, İsrail son haftalarda yardım arayan sivillere yönelik ateş açılmasıyla da uluslararası tepkilerin odağı hâline geldi. BM’ye göre, abluka altındaki bölgede 2 milyondan fazla insan temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntı yaşıyor.