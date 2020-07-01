Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'da işsizlik rekoru! /01 Temmuz 2020 11:42

Almanya'da işsizlik rekoru!

Almanya'da yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) sebebiyle işsiz sayısı haziranda 69 bin kişi artarak 678 bine ulaştı.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Almanya'da işsizlik yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Almanya'da işsiz sayısı haziranda 69 bin kişi artarak  678 bine ulaştı. Federal İşgücü Ajansı yaptığı açıklamada, daha fazla işten çıkarmaların, cömert devlet ücret desteğinden dolayı önlendiğine dikkati çekti.

Rapor ülkenin toparlanmaya giden yolunun uzun olacağını da işaret ediyor. Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin düzenlediği anket, iki şirketten birinin en erken gelecek yıldan önce normale dönüş beklemediğini gösterdi.

Yarı zamanlı çalışanların sayısı haziranda 7,3 milyondan 6,7 milyona geriledi. 

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI YAYGINLAŞTI

Diğer bir rapora göre, konaklama, ulaşım ve perakende sektörleri, kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi ile birlikte büyük çaplı kayıplarının bir kısmını geri alırken, Alman imalat sektöründe ücretsiz izin uygulamaları artmaya devam etti.

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) dün yaptığı açıklamada, kriz döneminde şimdiye dek kaybedilen istihdamın, en iyimser tahminlerle bile yılın ikinci yarısında tam olarak ikame edilemeyeceğini kaydetti.
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