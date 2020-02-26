Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da kalabalığa aracıyla dalan kişi: Bugün gazetelere çıkacağım /26 Şubat 2020 13:00

Almanya'da kalabalığa aracıyla dalan kişi: Bugün gazetelere çıkacağım

Alman RTL televizyonu, Almanya'da karnaval yürüyüşü sırasında aracını kalabalığın üzerine süren ve yedisi ağır 30 kişiyi yaralayan saldırganın olaydan kısa süre önce komşusuna ‘gazetelere çıkacağını’ söylediğini bildirdi.

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7 bin nüfuslu Volkmarsen’de düzenlenen karnaval yürüyüşü sırasında bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürerek 18’i çocuk 60 kişinin yaralanmasına yol açtığı olayla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Panorama-news.de'nin haberine göre olayın şüphelisinin komşusu olduğu öğrenilen bir kadın, RTL televizyonuna verdiği demeçte, “Bugün kendisini evden çıkarken gördüm. Adeta uyuşturucu kullanmış gibi görünüyordu ve ‘yakında gazeteler hakkımda yazacak’ dedi” ifadelerini kullandı.

N-tv televizyonunun aktardığına göre olaya tanık olan çok sayıda kişi, sürücünün çok sarhoş olduğunu söyledi. Fakat bu bilgi polis ve savcılık tarafından doğrulanmadı.

Bild gazetesine konuşan tanıklardan biri ise, olaydan sonra insanların sürücüyü dövmeye kalkıştığını, olaya müdahale eden polis görevlilerinin şüpheliyi koruma altına aldıklarını anlattı.

Savcılık 29 yaşındaki araç sürücüsünün gözaltına alındığını, fakat geçirdiği sakatlıktan dolayı sağlık durumunun sorgulanmaya izin vermediğini, iyileşmesinin ardından sorgulanacağını açıkladı.

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