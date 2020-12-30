Almanya'da karantina kalkacak mı?

Almanya’da tam karantina koşullarına rağmen yeni enfeksiyon ve ölü sayıları düşmüyor. Koronavirüs bağlantılı ölenlerin sayısı tam tersine artıyor. Tam karantina tedbirleri 10 Ocak tarihine kadar geçerli. Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla 5 Ocak tarihinde durum değerlendirmesi yapacak. Video konferanslı görüşmede karantina tedbirlerinin uzatılması veya yumuşatılması karara bağlanacak. Ancak görüşme öncesi eyalet başbakanları ve hükümet yetkilileri karantina koşullarının yumuşayacağı konusunda karamsar görüş belirttiler. Sağlık Bakanı Jens Spahn, ZDF televizyonuna verdiği demeçte, Almanya’nın salgının yayılmasının durdurma noktasında olmadığını, şimdi geçerli olan karantina tedbirlerinin devam etmesini beklediğini söyledi.







GEREKÇE GÖRMÜYOR





Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de karantina tedbirlerinin kalkması için bir gerekçe görmediğini belirtti. Laschet tedbirlerin 10 Ocak’tan sonra kalkabileceği yönünde umut verebilir misiniz sorusuna “Samimi ve gerçekçi olmak gerekirse, böyle bir umudu ciddi olarak kimse veremez” diye konuştu. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de enfeksiyon sayılarının çok yüksek seyrettiğini, tedbirlerde yumuşamanın sayılara bağlı olduğunu kaydetti. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, RTL televizyonuna ölü sayısının 30 bini aştığı Almanya’da tedbirlerin yumuşatılmasının çok erken olacağını söyledi.