Almanya'da karantina süresi kısalıyor

KARANTİNA süreleriyle ilgili düzenlemeler zirve öncesinde Sağlık Bakanlığı tarafından taslak olarak hazırlanacak. Bakanlığın karantina sürelerini ciddi anlamda kısaltması bekleniyor. Omikron varyantının Delta varyantına göre çok daha hızlı yayılmasına rağmen araştırmalarda hastalık seyrinin daha hafif geçmesi nedeniyle karantina süresinin 14 yerine 7 güne indirilmesi gündemde. İki veya üçüncü hatırlatma aşısı yaptıranların ise beşinci günde test yaptırarak karantinadan çıkabilmesi planlar arasında. Ayrıca kamu kurumları ile bazı meslek kolunda çalışanlar arasında üçüncü aşıyı yaptıranlar için karantinanın tamamen kaldırılması da yeni taslakta yer alacak.







SAĞLIK BAKANI DUYURMUŞTU

Federal Sağlık Bakanı Lauterbach, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, karantina süresini kısaltacaklarını duyurmuştu. Almanya bu konuda Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini örnek alıyor. Vaka sayılarından bağımsız olarak karantina sürelerini kısaltan Fransa’da iki aşısını yaptıranlar yeni yıldan itibaren sadece 7 gün karantinaya giriyor. PCR testi yaptıranlar ise beşinci günden itibaren karantinadan çıkabiliyor. Yılbaşı tatili sonrası Almanya’da insidans değeri beşinci günde de artmaya başladı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 100 bin nüfusa göre Koronavirüs vaka sayısındaki artışı belirleyen insidans 232.4 oldu. Son 24 saatte 18 bin 518 kişi vaka tespit edilirken, 68 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar Koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 112 bin 223 oldu.