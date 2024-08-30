Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da kargo şirketlerine sabotaj uyarısı /30 Ağustos 2024 17:16

Almanya'da kargo şirketlerine sabotaj uyarısı

Alman güvenlik otoriteleri DHL'nin hava kargo merkezinde yaşanan yangının ardından ülkedeki taşımacılık şirketlerini potansiyel bir saldırıya karşı uyardı.

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Alman güvenlik otoriteleri kargo şirketlerine sabotaj uyarısında bulundu. Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından yapılan uyarıda son birkaç haftada özel şahıslar tarafından Avrupa içinde çeşitli adreslere gönderilen postaların taşıma sırasında alev aldığının tespit edildiği kaydedildi, kargo şirketlerinden dikkatli olmaları istendi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, güvenlik notu kargo ve havacılık şirketlerine 28 Ağustos'ta lojistik şirketi DHL'nin küresel hava kargo merkezi olan Leipzig'deki yerleşkesinde bir paketin alev alması üzerine gönderildi. Notta yanıcı madde içeren paketlerin şirketler ve altyapıya zarar vermek için kasıtlı olarak gönderildiğinin değerlendirildiği belirtildi. Elektronik parçalar ve sıvı dolu kaplar içeren şüpheli paketlerin hava kargo maliyetlerine kıyasla ekonomik olarak değersiz göründüğü de kaydedildi.

Güvenlik otoritelerinin uyarısında Rusya'nın adı geçmedi ancak Alman haber ajansı dpa'ya konuşan kaynaklar Rusya'nın olası sabotaj girişiminin yetkililerce gözardı edilmediğini söyledi.

DHL TESİSLERİNDE İKİ PAKET ALEV ALDI

Tam olarak hangi tarihte kaç yangın yaşandığına ve kaç farklı şirketin bunlardan etkilendiğine dair detay verilmezken olayla ilgili federal soruşturma başlatıldı.

DHL, lojistik altyapısı ve personeli ile taşınan kargoyu korumak için Avrupa çapındaki tesislerinde önlem alındığını bildirdi. Şirket kendi tesislerinde iki olay meydana geldiğini ve yetkililerle işbirliği yaptıklarını aktardı.

BfV'ye göre Rusya'nın Almanya'da sabotaj girişimlerinde bulunması olası. Geçen hafta Alman kenti Geilenkirchen'deki NATO üssü potansiyel bir Rus İHA'sı şüphesiyle geçici olarak alarm durumuna geçmişti. Ülkenin en kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde kritik altyapı üzerinde tekrarlayan İHA uçuşlarının arkasında da Rusya'nın olduğu sanılıyor.
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