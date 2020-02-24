Almanya'da karnavala araç daldı

Almanya’nın Hessen eyaleti sınırları içerisinde bulunan Volksmarsen kasabasında düzenlenen bir geçit töreninde felaket yaşandı… Alman haber programı Hessenschau’nun Twitter üzerinden duyurduğu olayda, bir araç, geçit törenine daldı.





İlk belirlemelere göre yaklaşık 15 kişinin yaralandığı açıklanırken, Kassel polisi de yaralananlar olduğunu doğruladı.





Alman polisi aracı süren kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, en az 15 kişinin yaralandığını yazdı.





Almanya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Rosenmontag (Pembe Pazartesi) isimli karnaval töreninde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alman gazetesi Bild’e konuşan yetkililer, “Saldırgan yakalandı ve yaralılar tedavi altına alındı. Bunun sebebini henüz bilmiyoruz” dedi.





Gümüş renkli bir aracın yerel saatle 14:30 sularında kalabalığın içerisinde girdiği belirtildi. Aracın kalabalığın arasına girdikten sonra 30 metre daha devam ettiği aktarıldı.