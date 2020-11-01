Almanya'da katı önlemler yarın hayata geçiyor: 600 bin kişi işini kaybedecek

ALMANYA’da federal hükümetin aldığı ve kasım ayı boyunca geçerli olacak kurallar gereği, barlar, restoranlar, kafeteryalar, yüzme havuzları, sinema, tiyatro, konser ve spor salonları, saunalar, hamamlar, masaj, güzellik ve kozmetik salonları kapalı olacak. Oteller ve pansiyonlar turistleri kabul etmeyecek. Restoranlar açık kalacak ancak masalara servis yapılamayacak. Berberler ve kuaförler ise açık kalacak. Aynı şekilde okullar ile yuvalarda eğitim devam edecek. Önemli sayıda iş yerinin kapanması ise çok sayıda kişinin işini kaybetmesine yol açacak.





19 MİLYAR GELİR KAYIP

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün rakamlarına göre katı önlemler nedeniyle 19 milyar 300 milyon euro gelir kaybı yaşanacak. Gastronomi alanındaki kayıp 4 milyar 800 milyon euro olarak hesaplanıyor. Spor, kültür ve eğlence sektöründeki kayıp ise 2 milyar 100 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, sanayinin kaybını ise yaklaşık 5 milyar 200 milyon euro olarak öngörüyor. Katı önlemler nedeniyle 600 bin çalışanın iş yerini kaybetme riski altında olduğu da tahmin ediliyor.