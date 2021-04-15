Almanya'da kiracılar aleyhine emsal olacak karar

Mahkemenin kararında, federal düzeyde bu yönde bir yasal düzenleme olduğu gerekçesiyle eyaletlerin yasal düzenleme yetkisi bulunmadığı kaydedildi. Berlin eyalet hükümetinin aldığı karara CDU/CSU ve FDP üyesi 286 milletvekili itiraz etmişti.





Hürriyet'in haberine göre Anayasa Mahkemesi’nin kararı Berlin’de bu yasadan faydalanacak kiracıları çok zor durumda bıraktı. Karardan sonra yüz binlerce kiracı geriye dönük olarak biriken kira zammını ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ev sahipleri bu karardan sonra Haziran 2019’dan itibaren yapacakları kira zammını kiracılardan talep edebilecek. Berlin’deki kira üst sınırı uygulaması yaklaşık 1.5 milyon konutu kapsıyor. Yasanın tartışmalı olması nedeniyle Berlin İmar Senatörlüğü, mahkemeler karar verinceye kadar üst sınır uygulamasından yararlanan kiracılara tasarruf yapmalarını önermişti.





YASA NEYİ AMAÇLIYORDU?





Almanya’da son dönemlerde gayrimenkul yatırımlarının en cazip olduğu kentler başında Berlin geliyor. Uluslararası yatırımcıların da Berlin’deki gayrimenkule ilgi göstermesi ve yaşanan konut sıkıntısı nedeniyle kiralar son 10 yıl içinde fahiş oranda artış gösterdi. Berlin’de Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti arasındaki koalisyon hükümeti kira artışlarının önüne geçebilmek için senatonun sağladığı düşük faizli krediyle inşa edilen konutların kira artışlarına üst sınır getirdi. Ancak yasa hazırlık aşamasından itibaren Almanya genelinde büyük tartışmalara neden oldu.