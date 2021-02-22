Almanya'da kısıtlamaların kaldırılması için 4 maddelik plan





CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda konuşan Başbakan Angela Merkel’in “İnsanların kısıtlamaların kalkması için haklı beklentileri var” dediği öğrenildi. Buna göre Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, ekibiyle birlikte kısıtlamaların 4 kademede kaldırılmasına yönelik plan hazırlayacak. Planın detayları henüz açıklanmadı. Ancak buna göre ilk olarak sosyal temasla ilgili yasakların kaldırılması, okulların açılması, gastronomi ve kültür kurumlarının açılmasının planlandığı belirtildi. Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasına yönelik planın 3 Mart’ta Başbakan Angela Merkel ve Eyalet başbakanları arasında yapılacak toplantıda ele alınacağı kaydedildi.





KURALLAR DEVRE DIŞI

Diğer yandan Hıristiyan Demokrat Birlik Parti’nin (CDU) Saksonya Anhalt teşkilatının hafta sonu düzenlenen kurultayında kurallar devre dışı kaldı. Dessau kentindeki Golfpark salonunda düzenlenen kurultaya katılan 100’ün üzerinde delegenin yan yana, iç içe maskesiz oturup, mesafeye de riayet etmediği gözlendi. CDU Saksonya Anhalt teşkilatının internet sayfasında, “Bu zor dönemde hepimiz bir katkıda bulunabiliriz. Ne kadar az buluşursak, virüsün bulaşma tehlikesi de o kadar az olur” denildiği halde, katılımcılar kurallara uymadı. Dessau kentinde koronavirüs yüzünden parklar, müzeler, sinemalar, lokantalar, kafeler kapalı kalırken, CDU’nun kurultayında kuralların deve dışı bırakılmasına tepkiler yağdı.





MÜMKÜN DEĞİL

Hür Demokrat Partili (FDP) Federal Meclis Başkanı Wolfgang Kubicki “CDU’luların da aralarında bulunduğu politikacılar bu virüsten korunmak için katı kuralları hayata geçirirken, CDU Saksonya Anhalt teşkilatının kurultayında maske bile takılmamasını anlamak mümkün değildir” dedi. Maskesiz ve mesafesiz kurultayda, Saksonya Anhalt’ta 6 Haziran’da yapılacak eyalet parlamentosu seçimine CDU’nun Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff’un liderliğinde katılması da karara bağlandı.





SPD’LİLER MASKELİYDİ

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Saksonya Anhalt teşkilatının 19 Şubat’ta Magdeburg’da yapılan kurultayda ise delegelerin maske ve mesafe kuralına uyulduğu açıklandı. Her masaya bir delegenin oturduğu ve konuşmacıların maske kuralına uydukları belirtildi. Ayrıca delegelere salona girmeden önce ‘hızlı test’ yapıldığı ve sonucu negatif olanların salona alındığı da açıklandı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner negatif test sonuçlarına rağmen insanların sinemaya, tiyatroya gitmelerine izin verilmediğini hatırlatırken, dijital ortam yerine partilerin salonlarda kurultaylar düzenlemelerini eleştirdi.





VAKA SAYILARI AZALIYOR

Almanya’da son 24 saatte 4 bin 369 vaka görülürken 62 kişi de yaşamını yitirdi. Son rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 390 bin 28’e, ölü sayısı da 67 bin 903’e yükseldi. Son 7 gün içinde 100 bin nüfusa göre günlük vaka sayısı da 61 oldu. Bilindiği gibi Almanya’da hafta sonu daha az test yapıldığı ve sağlık daireleri veri aktarmadığı için sayılar düşük çıkıyor. Öte yandan 21 Şubat verilerine göre Almanya’da toplam 5 milyon 68 bin 829 kişiye aşı yapıldı. İlk aşı yapılanların sayısı 3 milyon 312 bin 589, ikinci aşı yapılanların sayısı da 1 milyon 756 bin 478 oldu.