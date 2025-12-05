Almanya'da koalisyon direkten döndü!

Birlik Partileri içinde, özellikle genç milletvekillerinin tasarıya yönelik itirazları sebebiyle oylamanın akıbeti merakla bekleniyordu. Söz konusu gruptan, tasarıya hayır oyu veren milletvekili sayısı nihayetinde yedi oldu.





Merz, pakete karşı çıkanlara bir öneri sunmuştu: Gelecek yılın ortasına kadar kapsamlı bir emeklilik reformu için öneriler hazırlayacak bir komisyona katılmalarını istedi. Komisyon, çalışma süresinin uzatılmasından özel emeklilik sisteminin güçlendirilmesine kadar birçok başlığı ele alacaktı. Genç vekillerin esas sorusu, Başbakan’ın bu komisyonun gerçekten çalışacağına dair güven verip vermediğiydi.









EMEKLİLİK TARTIŞMASI RAHATSIZLIĞI AÇIĞA ÇIKARDI

Almanya’da muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oluşturduğu koalisyon, bugün Federal Meclis’te ciddi bir hükümet krizini son anda önledi.Yeni emeklilik yasa tasarısı, parlamentodaki açık oylamada 224’e karşı 318 oyla kabul edildi. 53 milletvekili ise çekimser oy kullandı.DW’nin haberine göre, uzun süredir koalisyon içinde sert tartışmalara neden olan ve SPD’li Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Bas tarafından hazırlanan yeni emeklilik yasa tasarısına, muhalefetteki Sol Parti’nin, daha önce çekimser kalacağını açıklaması ile paketin meclisten geçeceği büyük oranda tahmin ediliyordu.Siyasi kulislerde hükümet cephesindeki rahatlama açıkça hissedildi; zira gözlemciler, Mayıs ayında göreve başlayan hükümetin düşmesinin bile ihtimaller arasında olduğunu dile getiriyordu.Berlin siyasetinde günlerdir aynı soru gündemdeydi: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, özellikle Birlik partilerinin genç milletvekillerini bu pakete ikna etmeyi başaracak mıydı? Genç vekillerden 18’i, SPD ile varılan uzlaşmaya hayır oyu vermek istediğini açıklamıştı. Koalisyonun Federal Meclis’teki çoğunluk farkı yalnızca 12 oy olduğundan, genç muhafazakârların desteği belirleyici konumdaydı. Bu tablo, Sol Parti çekimser kalacağını duyurana kadar geçerliliğini korudu.Almanya’da yaşam süresi uzuyor, insanlar daha uzun süre emekli maaşı alıyor. Bu nedenle yıllar önce emeklilik yaşı 65’ten 67’ye çıkarılmıştı. Fakat bu adım, emeklilik fonlarının zayıf mali yapısını düzeltmeye yetmedi.Gelecek yılın federal bütçesi yaklaşık 524 milyar euro. Bunun 128 milyar euroluk kısmı emeklilik sistemine ayrılan destek. Bu aktarımlar olmadan emeklilik kasasının çökeceği belirtiliyor.Emeklilik sistemi, SPD’nin koalisyon pazarlıklarında en öncelikli başlıklarından biriydi. SPD, muhafazakârlarla yaptığı görüşmelerde, 2031’e kadar ortalama emeklilik seviyesinin korunmasını sağladı. Buna göre, ortalama gelirli bir kişinin 45 yıl prim ödemesi hâlinde alacağı emekli maaşı, ortalama ücretin yüzde 48’i düzeyinde garanti altına alınacak.Tartışma, CDU ve CSU içinde yeni hükümete yönelik rahatsızlığı da göz önüne serdi. Alman ordusunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve altyapının onarımı için milyarlarca euro ek borçlanmaya gidilmesi, Merz’in seçim döneminde verdiği borçlanma karşıtı sözlerle çeliştiği için eleştirilere yol açıyordu. Ayrıca ekonominin toparlanamaması huzursuzluğu artırıyordu.Bugünkü oylama, muhafazakâr cephede ve koalisyonda tansiyonu, en azından şimdilik düşürmüş görünüyor.