Almanya'da koalisyon hesapları şimdiden başladı

Diğer partiler henüz başbakan adaylarını belirlemediği halde SPD’nin aylar önce ilan ettiği başbakan adayı Olaf Scholz, tercihinin Yeşiller’le ortaklık etmek olduğunu açıkladı. 1998-2005 yılları arasında oluşturulan SPD-Yeşiller koalisyon hükümetinin Almanya’nın ekonomik ve mali kriz dönemlerini başarıyla atlatmasında etkin bir rol oynadığını belirten Scholz, “Yeşiller’le ortaklığa varım” dedi.





Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre CDU/CSU’nun muhafazakâr politikasının günümüzün sorunlarının üstesinden gelmeye yetmeyeceğini belirten SPD Eşbaşkanı Norbert Walter-Borjans da, “Bizim hedefimiz Yeşiller ile iş birliğidir” diye konuştu. Yeşiller’in Genel Sekreteri Michael Keller ise, “Bizim hedefimiz CDU/CSU’yu başbakanlıktan uzaklaştırmaktır. Tabii seçimlerden sonra demokratik partilerin hepsiyle görüşmeye hazırız, ama tercihimiz SPD’dir” dedi.







CDU/CSU’NUN TERCİHİ FDP





2005’ten beri Almanya’da iktidarın büyük kanadını oluşturan CDU/CSU’nun başbakan adayını mayıs ayında belirleyeceği açıklandı. CDU’nun yeni Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başkanı Armin Laschet ile aynı zamanda Bavyera Eyalet Başbakanı olan CSU Lideri Markus Söder’in bu konuda görüş birliğine vardığı belirtildi. Şu ana kadar yapılan kamuoyu yoklamalarında Almanların yüzde 50’ye yakınının Söder, yüzde 25’inin de Laschet’in başbakan adaylığına destek verdiği de kaydedildi. CDU Genel Başkanı Armin Laschet de daha önceki aylarda “Tercihimiz liberallerdir” diyerek FDP ile yeni bir koalisyon hükümeti oluşturmak istediklerini açıklayan CSU Lideri Markus Söder gibi düşündüğünü gizlemedi.





MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR





Ancak tüm bu olası koalisyon hesaplarına rağmen hem CDU/CSU’nun hem de SPD ile Yeşiller’in tercihlerinin gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı görüşü şimdiden ağırlık kazanmaya başladı. Son kamuoyu yoklamalarına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde yüzde 34, Yeşiller yüzde 20, SPD yüzde 17, sağ popülist AfD yüzde 10, Sol Parti yüzde 9 ve FDP de yüzde 8 oy alacak. Bu veriler ışığında CDU/CSU-FPD ve Yeşiller-SPD koalisyonu mümkün değil. Çünkü ortakların hükümeti kurabilmeleri için Meclis’teki toplam sandalye sayısının en az 355 olması gerekiyor.