Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da koalisyon müzakereleri bugün başlıyor /21 Ekim 2021 20:22

Almanya'da koalisyon müzakereleri bugün başlıyor

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında koalisyon müzakereleri başkent Berlin'de başlıyor. Görüşmeler için 22 farklı çalışma grubu oluşturuldu.

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Almanya’da federal seçimlerde en çok oyu alan Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında resmi koalisyon müzakereleri bugün başkent Berlin’de başlıyor. Yedi konu başlığında yürütülecek müzakereler için 22 farklı çalışma grubu oluşturuldu.

HANGİ KONU BAŞLIKLARI GÖRÜŞÜLECEK?

DW Türkçe'nin haberine göre, görüşmelere partilerin ana müzakereci grupları ve 22 farklı çalışma grubunun başkanları katılacak. Müzakereler yedi konu başlığında yürütülecek. Bunlar arasında "modern devlet, dijital kalkınma ve inovasyon", "sosyolojik ekolojik piyasa ekonomisinde iklim koruma", "modern demokraside özgürlük ve güvenlik, eşitlik ve çeşitlilik" gibi başlıklar yer alıyor.

NE KADAR SÜRECEĞİ BİLİNMİYOR

Görüşmeler sonucunda ortaya bir koalisyon sözleşmesi çıkacak ve yeni hükümet bu sözleşmeye göre politikalarını belirleyecek. Koalisyon müzakerelerinin ne kadar süreceği bilinmiyor ancak her çalışma grubunda görüşmelerin en az üç ila dört hafta süreceği tahmin ediliyor.

BAKANLIK PAYLAŞIMI SON AŞAMA

Bakanlıkların üç parti arasında nasıl bölüşüleceği ise koalisyon görüşmelerinin son aşamasını oluşturuyor. Ancak şimdiden her partinin talip olduğu bakanlıklar olduğu biliniyor. Maliye bakanlığı için FDP lideri Christian Lindner ve Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck'in adı geçiyor. Yeşiller'den Cem Özdemir'in de dışişleri bakanı olabileceği yönünde kamuoyunda spekülasyonlar yapılmıştı. 
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