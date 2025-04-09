Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da koalisyon sözleşmesinde uzlaşma sağlandı /09 Nisan 2025 17:49

Almanya'da koalisyon sözleşmesinde uzlaşma sağlandı

Almanya'da genel seçimlerden 45 gün sonra Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti koalisyon sözleşmesi üzerinde uzlaştı. Hükümetin Mayıs başında kurulması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı CDU'da olacak.

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Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU), Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında başlayan koalisyon müzakereleri sonuçlandı. Üç parti seçimlerden 45 gün sonra koalisyon sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Üzerinde uzlaşılan koalisyon sözleşmesine göre CDU 6, CSU 3 ve SPD 7 bakanlık üstlenecek. Maliye, savunma ve çalışma bakanlıkları SPD'ye, içişleri, dışişleri ve ekonomi bakanlıkları ise CDU/CSU'ya verilecek. Siyasi geleneklere göre dışişleri bakanlığı görevinin koalisyonun küçük ortağına verildiği Almanya'da böylece bir istisna gerçekleşmiş oldu. Yeni hükümetin büyük ortağı CDU, yaklaşık 60 yıl aradan sonra ilk kez dışişleri bakanlığını da üstlenmiş olacak.

Söz konusu bakanlıkları hangi politikacıların üstleneceği ve diğer bakanlıkların dağılımı ise daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Hangi bakanlık hangi partide?

CDU'lu Friedrich Merz'in Başbakan olacağı hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini SPD'den bir isim yürütecek.

Bakanlık dağılımları ise şöyle:

CDU: Bakan düzeyinde Başbakanlık Dairesi Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanlığı.

SPD: Maliye Bakanlığı, Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Savunma, Çevre, İklim Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı, Barınma, Kentsel Gelişim ve İmar Bakanlığı

CSU: İçişleri Bakanlığı, Araştırma, Teknoloji ve Uzaycılık Bakanlığı, Beslenme, Tarım ve Yurt Bakanlığı

Başbakanlık'a bağlı devlet bakanlarındaki dağılım ise şöyle: Federal Hükümet-Eyaletler arası İşbirliği, Kültür ve Medya, Spor ve Fahri Görevlerden sorumlu devlet bakanlıkları CDU'ya; Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan sorumlu devlet bakanlıkları SPD'ye verilecek.

Zorlu konu göç

Koalisyon müzakerelerinde ve müzekereler öncesindeki ön görüşmelerde üzerinde en çok tartışılan konu göç politikaları oldu. SPD'den farklı olarak CDU göç ve iltica uygulamalarının sertleştirilmesini savunuyordu. Ayrıca vergi ve emeklilik yaşı ile ilgili izlenecek politikalar da müzakere gündeminde öne çıkan konuları oluşturdu.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerde CDU yüzde 28,5 oy oranıyla birinci parti çıkmış, böylece hükümeti kurma görevini üstlenmişti. CDU, seçimleri ikinci parti olarak tamamlayan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle koalisyon kurmayı reddettiği için seçimlerden üçüncü parti olarak çıkan SPD ile pazarlık masasına oturmuştu.

Parti üyeleri oylayacak

SPD koalisyona resmen dahil olmadan önce son aşama olarak, üzerinde uzlaşılan koalisyon sözleşmesini üyelerinin oyuna sunacak. Oylamanın 10 gün içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak Paskalya tatilinin araya girmesi halinde bu süre uzayabilir.

CDU ise düzenlenecek dar kapsamlı parti kurultayında sözleşmeyi üyelerinin onayına sunacak. CDU'nun küçük kurultayının 28 Nisan'da yapılması planlanıyor.

Takvimin planlandığı gibi işlemesi halinde CDU lideri Friedrich Merz'in Mayıs ayı başında Başbakanlık koltuğunu SPD'li Olaf Scholz'dan devralması bekleniyor.
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