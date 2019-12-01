Almanya'da koalisyonu sarsacak sonuç

SDP'den yapılan açıklamada Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken'in parti üyelerinin oylarının yaklaşık yüzde 53'ünü aldığı belirtildi. İkili, sosyal adalet ve yatırım konularına daha fazla odaklanmak için koalisyon anlaşmasını yeniden görüşmek istediklerini söyledi.







İkilinin rakibi, Doğu Almanya'dan Klara Geywitz ile ortak yarışan Finans Bakanı Olaf Scholz ise oyların yüzde 45'ini aldı.





Çıkan sonucun gelecek hafta yapılacak toplantıda onaylanması bekleniyor.





Almanya'da geçtiğimiz yıl CDU/CSU ve SPD arasında koalisyon anlaşması imzalanmıştı.





Merkel'in CDU'sü ve koalisyon ortağı CSU, eylül ayında eyalet seçimlerinde ciddi oy kaybı yaşamış, bu durum koalisyona darbe olarak yorumlanmıştı.





Merkel'i 14 yıllık iktidarının 10 yılında destekleyen SPD'de üyelerin çoğuysa ittifakın son bulmasını istiyor.







