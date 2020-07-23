Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da köpeklerle ilgili yeni koronavirüs açıklaması /23 Temmuz 2020 22:33

Almanya'da köpeklerle ilgili yeni koronavirüs açıklaması

Almanya'da yapılan bir çalışmada narkotik köpeklerinin koronavirüsü tespit edebildikleri ifade edildi.

SHABER3.COM

Almanya'da araştırmacılar, narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu aramalarında kullanılan köpekleri, Covid-19 hastalığına yol açan Sars-Cov-2 adlı Koronavirüs'ü tespit edecek şekilde eğitmeyi başardıklarını açıkladı.

Hannover'deki Veterinerlik Üniversitesi'nde Alman ordusunun da desteğiyle yapılan araştırmada, bir haftalık eğitimin ardından sekiz köpeğin Koronavirüs bulaşmış numuneler ile temiz kontrol numunelerini yüzde 94 doğruluk payı ile ayırt edebildikleri görüldü.

Araştırmacılar, havalimanları ve spor etkinlikleri gibi kalabalık kamu alanlarında virüsün yayılmasını tespit etmede bu bulgulardan yararlanılabileceğini söylüyor.

İngiltere ve diğer bazı ülkeler de narkotik köpeklerinin virüsü tespit etme potansiyeli üzerinde araştırmalara başladı.
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