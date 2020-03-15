Almanya'da korkutan sayı!

Almanya’da Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, vak'a sayısı 5 bin 54 olarak açıklandı.





Almanya’da Koronavirüs'ün yayılma hızı artmaya başladı. 9 Mart’ta 1.040 olarak açıklanan vak'a sayısı bugün 5 bin 54 kişiyi buldu.





Die Zeit gazetesinin yayımladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya (NRW) Koronavirüs'ten en çok etkilenen bölge haline geldi.





NRW İLE BADEN VÜRTEMBERG İLK SIRADA





2 bin 100 vak'anın bulunduğu eyalatte 4 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletini 827 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg takip ediyor.





681 vaka ve 3 ölü ile Bayern bölgesi ise 3'üncü sırada. Diğer eyaletlerde vak'a sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti gerekse Alman medyası vak'a sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi.