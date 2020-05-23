Almanya'da Korona alarmı!

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Rödelheim ilçesindeki Evangeliums-Christen-Baptisten Kilisesi'nde 10 Mayıs'ta ayin düzenlendi.







Frankfurt Sağlık Dairesi ayine katılan 40'den fazla kişide Covid-19 tespit edildiğini kaydetti. Kilise derneğinin yöneticisi Wladimir Pritzkau, Covid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun evde karantinada bulunduğunu, 6 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.





Pritzkau ayin esnasında tüm tedbirlere uyulduğunu söyledi.





Ayine kaç kişinin katıldığını tam olarak söyleyemeyeceğini belirten Pritzkau, kilisedeki tüm faaliyetlerin iptal edildiğini, ayinleri internet üzerinden yaptıklarını kaydetti.





BELEDİYE BAYRAM NAMAZI İZNİNİ İPTAL ETTİ





Hanau Belediyesi'nden yapılan açıklamada da kilisede virüs bulaşan 16 kişinin Hanau şehrinde yaşadığı belirtildi.





Bu sebeple virüsün yayılmasının önüne geçmek için daha önce Müslüman cemiyetlere bayram namazını Herbert-Dröse Stadyumu'nda kılınması için verilen izinin geri alındığı kaydedildi.





Ayine başka bölgelerden de kişilerin katılması yüzünden Wettrau, Hochtaunuskreis ve Mainz–Kinz-Kreis bölgelerinde yaşayanların da dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.





Almanya'da Covid-19'un yayılmasını önlemek için mart ortasında toplu ibadetler yasaklanmıştı.





Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Hessen eyaletinde 1 Mayıs'tan itibaren belirli şartlarda yeniden toplu ibadet yapma izni verilmişti.