Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da korona aşısı fazlası oluştu /20 Temmuz 2021 13:38

Almanya'da korona aşısı fazlası oluştu

Henüz birkaç ay önce aşı stokları yetmeyen Almanya, bu kez de fazla aşıları değerlendirme yolları arıyor. Farklı ülkelere aşı bağışlanması planlanıyor.

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Aşılamanın yaklaşık altı ay önce başladığı Almanya'da aşı fazlası oluştu. Federal ve eyalet sağlık bakanları toplantısının sonuç bildirgesine göre, ülke genelinde aşı arzının talebin üstüne çıktığı belirtildi.

Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgiye göre, video konferansla yapılan toplantıda bakanlar aşı merkezleri, muayenehaneler ve işyeri doktorlarına aşı talebinin gerilediğini ifade etti. Ancak bakanlar, aşılama kampanyasının başarılı olabilmesinin de aşılama oranlarının yüksek olmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Almanya'da nüfusun yüzde 46,4'ü çift doz, yüzde 59,9'u ise tek doz aşılandı. Sağlık bakanları toplantısında, ülke genelinde henüz aşı olmaya karar vermemiş kişilere ulaşılmasının önemine dikkat çekildi.
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