Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da korona siyasetine destek azalıyor /23 Nisan 2020 09:12

Almanya'da korona siyasetine destek azalıyor

Almanya’da yapılan bir ankete göre toplum, koronavirüs kısıtlamalarını desteklemeye devam ediyor. Ancak bu destek giderek azalıyor.

SHABER3.COM

Almanya'da koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar bu hafta birçok eyalette gevşetilmeye başlandı. Pazartesi günü 800 metrekareden küçük dükkanlar açıldı. Okullar ve üniversiteler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak. Ancak fiziksel temas ve sosyal aktivitelerle ilgili kısıtlamaların ilk etapta 3 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağı açıklanmıştı.

Bu bağlamda sosyal kısıtlamalara halkın desteğini ölçmek için yapılan bir anketin sonuçları açıklandı.

DW Türkçe'de yer alan Infratest dimap'in anketine göre sosyal mesafe kısıtlamalarını toplumun yüzde 74'ü destekliyor. Funke Medya Grubu gazetelerinde yer alan anket böylece, Mart ayının son haftasında federal ve eyalet hükümetlerinin aldığı tedbirlere verilen yüzde 87 oranındaki halk desteğinin azaldığını ortaya koydu.

Yüzde 56 akıllı telefon uygulamasına sıcak bakıyor

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) tarafından Infratest dimap'e yaptırılan güncel ankete katılanların yüzde 18'i ise kısıtlamaları "abartılı" bulduğunu söyledi. Bu rakam Paskalya öncesinde yüzde 14 seviyesindeydi.

Ankette kişisel sağlığı için endişe edenlerin oranı yüzde 19 olarak açıklandı. Bu rakam da Mart ayı sonunda yüzde 25 seviyesindeydi. Öte yandan bin kişinin katılımı ile yapılan ankete katılanların yüzde 56'sı koronavirüsün bulaşma zincirini takip eden bir akıllı telefon uygulamasını yüklemeye sıcak bakıyor. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da korona siyasetine destek azalıyor Sonraki Haber >>

Özel sohbetten

Özel sohbetten

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Eğitim uçağı otoyola indi

Eğitim uçağı otoyola indi

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:58:29