Almanya'da korona vakaları azalmıyor, ekonomi daralıyor

Salgın ve buna bağlı sert kısıtlamalar, 2020'de Alman ekonomisinin yüzde 5 oranında daralamasına neden oldu. 2019 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 0,6 oranında arttığını hatırlatan Federal İstatistik Dairesi, yüzde 5'lik gerilimeyi doğrudan alınan kısıtlamalarla ilişkilendirerek, "Sert kısıtlamalar derin bir ekonomik resesyona yol açtı" şeklinde görüş belirtti. Krizden en fazla etkilenenlerin hizmet ve turizm sektörleri olduğu, ihracatın da yüzde 9,9 oranında gerilediği bildirildi. Almanya'da ihracat 2019'da 1 trilyon 327,6 milyar Euro ile rekor kırmıştı.





Bulaşma değeri yükseliyor





Bu arada pandemiye karşı sürdürülen mücadelede önlemlerin sertleştirmesine rağmen günlük vaka ve ölüm sayılarıyla birlikte bulaşma değeri de her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Son 24 saatte Corona enfeksiyonu nedeniyle 1.244 kişi yaşamını yitirirken bu rakam, salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu. Ülkede toplam can kaybı 43 bin 881’e yükseldi.





Dünden bu yana 25 bin 164 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi. Sağlık uzmanlarının ve başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere siyasetçilerin tedirginliğinin nedeni, haftalık bulaşma değerinin 100 bin nüfus başına 166,6’yla çok yüksek seviyede kalması. Merkel, geçen hafta daha da sıkılaştırılan yeni kısıtlamalarla bulaşma değerinin 50’nin altına çekilmesinin hedeflendiğini, ancak bu sayıya ulaştıktan sonra normal yaşama dönüşün mümkün olabileceğini söylemişti.





Yeni kısıtlamalar kapsamında, okullar ve kreşler 31 Ocak tarihine kadar kapatılmış, özel buluşmaların hane dışından sadece bir kişiyle sınırlı kalması kararlaştırılmıştı. Bulaşma değerinin 200’ün üzerinde olduğu yerleşim merkezleri için ise oturulan adresten en fazla 15 km uzaklaşılabilmesi uygulaması yaşama geçirildi. Ayrıca restoran, kafe, bar, oteller ve perakende satış yapan tüm mağazalar da haftalardır ülke çapında kapalı durumda.





Kapanmaya rağmen vaka sayıları azalmıyor





Bu sert kapanmaya ve Almanya’nın maddi gücü, altyapısı ve kapsamlı bilimsel olanaklarına rağmen, Corona vakalarının neden hala azalmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Çok sayıda uzman, çalışma yaşamının büyük işletmelerde, bürolarda ve devlet dairelerinde sürmesini, bunun en önemli nedeni olarak görüyor.





Thüringen eyaletinin başbakanı Bodo Ramelow, enfeksiyon sayısını kontrol altına alabilmek ve hastanelerin yükünü düşürebilmek için radikal bir şekilde, iki hafta tüm işletmelerin, fabrikaların ve büroların kapatılmasını önerdi. İşveren temsilcileri ve sanayi örgütleri, böyle bir uygulamanın Almanya’da büyük bir ekonomik krize yol açacağını söyleyerek Ramelow’un teklifini geri çevirirken, Federal Hükümet ise işverenlere daha fazla evden çalışma olanağı sunmalarını ve çalışma saatlerinin esnekleştirilmesini tavsiye etti.





Almanya'da kapanma süreci uzatılacak mı?





Başbakan Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn’dan gelen açıklama ve değerlendirmeler, kapanmanın 31 Ocak'tan sonra da uzatılacağı sinyalini veriyor. Beklentiler, kısıtlamaların en erken Mart ayında kalkması yönünde.





Spahn, pandemi kısıtlamalarının Şubat ayında da yürürlükte kalmasının gerekli olduğunu açıkca söylerken, birlik partileri CDU/CSU’nun önde gelen isimleriyle toplanan Merkel‘in "Mutasyonu da hesaba katmamız ve sert kapanmayı daha 8-10 hafta sürdürmemiz gerekiyor" dediği öğrenildi. Önce İngiltere’de görülen ve Almanya’ya da ulaşan mutasyona uğramış virüsün enfeksiyon sayılarını rekor biçimde arttıracağını ifade eden Merkel, "Eğer virüsün İngiltere’deki yeni türünü durduramazsak, enfeksiyon sayılarımız 10 katına çıkar" şeklinde görüş belirtti.





Aşılama çalışmalarında kritik dönemeç





Merkel’in üretim kapasitesi nedeniyle yaz aylarına kadar kitlesel aşılama için yeterli sayıda aşı olmayacağından yola çıktığı ve "Aşılama konusunda birinci ve ikinci çeyrek çok kritik. Ancak Haziran sonrasında bu konuda rahatlayabileceğiz" dediği aktarıldı. Almanya’da aşı kampanyasının başladığı 27 Aralık’tan bugüne kadar 758 bin kişiye aşı yapıldı.





Avrupa'da şimdiye kadar 2.200 Türk Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti





Öte yandan Corona pandemisi nedeniyle 2020’de Avrupa ülkelerinde yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısının 2.200’ü bulduğu bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Berlin Türkiye Büyükelçiliği’nin sayılarına göre, Almanya’da 1.228, Fransa‘da 257, Hollanda’da 247, Avusturya’da ise 95 Türk, Corona enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Avrupa ülkelerinde yaşamını yitiren Türkler'in yüzde 90’ı Türkiye’de defnedildi.