Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da korona virüsü vak'ası 17'ye yükseldi /26 Şubat 2020 10:30

Almanya'da korona virüsü vak'ası 17'ye yükseldi

Almanya'da koronavirüs vaka sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.

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Almanya'da Baden-Württemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyalette yaşayan 25 yaşındaki bir adamın Milan'a gerçekleştirdiği seyahatten sonra korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, İtalya ziyareti sırasında enfekte olmuş olan adamın grip benzeri semptomlarla karşılaştıktan sonra yetkililerle temasa geçtiği belirtilerek, "Hasta ile yakın temas halindeki kişiler evde tecrit altında tutulacak ve her gün sağlık durumları hakkında bilgi alınacak. Temas eden bir kişi semptom geliştirir geliştirmez, hastanede de izole edilecektir" denildi.
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