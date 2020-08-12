Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Korona yaş ortalaması 52'den 36'ya düştü /12 Ağustos 2020 10:59

Almanya'da Korona yaş ortalaması 52'den 36'ya düştü

Covid-19 salgınının Almanya'da genç yaştaki insanları giderek daha fazla etkisi altına almaya başladığı ortaya çıktı. Alman basınına göre bu duruma bazı gençlerin dikkatsizliği katkıda bulunuyor.

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Alman Robert Koch Enstitüsü raporuna göre ülkede koronavirüse yakalanan hastaların yaş ortalaması nisan ayında 52 civarında seyrederken ağustos ayında yaş ortalaması 36'ya kadar düştü.

"Semptom göstermeyen enfekte kişiler salgının yayılmasına katkı sağlıyor"

Euronews'te yer alan haberde Hamburg Üniversitesi'nden epidemiyolog Ralf Reintjes Alman Focus dergisine yaptığı açıklamada bu durumu, "Virüs gençler arasında ne kadar yayılırsa, çeşitli şekillerde toplumda o oranda geniş kitlelere yayılır. Zira bir yandan, gençlerin virüsü bulaştırabilecekleri sosyal temasları yaşlılara göre daha fazla diğer yandan semptom göstermemeleri nedeniyle enfeksiyonu genellikle fark etmiyorlar ve bu nedenle kendilerini izole etmiyorlar. Ne kadar çok insan enfekte olursa, hastalıkların sayısı da o kadar artar." sözleriyle açıklıyor.

"Okullar açıldığında virüs, daha önce sıkı korunan gençleri daha fazla etkileyecek"

Epidemiyolog Reintjes, gelecek günlerde ve haftalarda enfeksiyon sayısının muhtemelen yeniden önemli ölçüde artacağını ve enfekte olanların yaş ortalamasının da düşmeye devam edeceğini dile getiriyor.

Bunun başlıca nedeninin okulların açılması olduğuna işaret eden Reintjes, "Bu durum, yakın gelecekte daha önce yoğun bir şekilde korunan ve enfeksiyon sürecinden uzak tutulan yaşı çok genç insanları giderek daha fazla etkileyecek. Artık daha fazla ortaya çıkıyorsunuz. Sonuç olarak; yaş ortalaması önemli ölçüde düşecek." diyor.
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