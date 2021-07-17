Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da korona yine tırmanıyor /17 Temmuz 2021 19:13

Almanya'da korona yine tırmanıyor

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yeniden artışa geçti. Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 389'a yükseldi.

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Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1608 artmasıyla toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 389'a çıktı.

Son 24 saatte 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 91 bin 359'a yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 9.4 olarak tespit edildi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz’da 4.9’e gerileyen bu sayı, 10 Temmuz’da 5.8'e, dün de 8.6'ya yükselmişti.

Ülkede 26 Haziran’da 592 olan günlük yeni vaka sayısı, 3 Temmuz’da 671’e, 10 Temmuz’da da 952’ye ulaşmıştı.

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 59.7'sine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 45.9'una da ikinci dozu uygulandı.
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