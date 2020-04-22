Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Koronadan hayatını kaybedenlerin üçte biri yaşlılar evinde kalıyordu /22 Nisan 2020 12:39

Almanya'da Koronadan hayatını kaybedenlerin üçte biri yaşlılar evinde kalıyordu

Covid-19 akciğer hastalığının şiddetli seyrine karşı bağışık olmasa bile, yaşlılar ve kronik hastalar için daha tehlikeli olduğu ortada.

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 Korono virüsün şiddetli seyir riski 50 ila 60 yaşından itibaren artıyor. Almanya'da da rakamlar şimdiye kadar ağırlıklı olarak bu durumu gösteriyor. Ülkede Koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybedenlerin en 1491'i  yaşlı bakım evlerinde veya benzer tesislerde kalanlar olduğu tespit edildi  Robert Koch Enstitüsü RKI tarafından  açıklanan bu rakamlar Almanya'da bildirilen tüm ölümlerin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.  RKI'ye göre, bu tür bakım evlerinde kalanların yüzde 17'si enfekte oldu. 

Yine  aynı araştırmaya göre Korona virüse yakalanan sağlık çalışanlarından daha fazla Bakım evlerinde çalışan personel var.  Bununla birlikte, tüm raporların yüzde 41'i enfeksiyonların tespit edildiği kurumlar hakkında bilgi sahibi olmadığından, sayılar oldukça yüksek olabilir 

Sağlık sektöründe, bakım tesislerinde ve gıda üretiminde bulunan Korona vakaları aslında bildirime zorunluluğu var.  Enfeksiyondan Korunma Yasası'na göre, bu alanlar enfeksiyon süreci ile ilgilidir. Kitle kurumları raporların en büyük kısmını oluşturmaktadır. Yaşlıların ve bakım evlerinin yanı sıra hapishaneler, evsizler ve mülteci barınakları da buna dahildir.

Kliniklerde, doktor ameliyatlarında, ayakta tedavi hizmetlerinde ve diğer sağlık tesislerinde çalışanlar arasında hayatını kaybeden sayısı şimdiye kadar 14 ,  7.541 çalışan da  enfekte oldu. Okullar, kreşler ve evler gibi çocuk ve gençlik tesislerinden dört ölüm dahil sadece 1601 vaka bildirilmiştir.

Çocuklarda düşük hastalık oranı

Enstitü bunu okul kapanışlarına ve "bugüne kadar çocuklarda daha düşük hastalık riskine" bağlamaktadır. Mutfak, gıda üretimi ve ticaret sektörlerinde üç ölümlü 764 enfekte insan kaydedildi.
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