Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da krizin etkisi en az 8.5 ay daha sürecek /10 Ağustos 2020 11:07

Almanya'da krizin etkisi en az 8.5 ay daha sürecek

Almanya’da tüm sektörler Kovid-19 salgının Alman ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etkisinin daha uzun süre devam etmesinden endişe ediyor.

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Almanya Ekonomi Birliği’nin Ifo Enstitüsü’ne yaptırdığı araştırma, koronavirüs krizinin Almanya’da en erken gelecek yıl nisan ayı sonunda sona ereceği tahmin edilirken, bazı sektörlerde bu sürenin daha da uzun süreceğini ortaya koydu.

Krizin etkisi en az 8.5 ay daha sürecek

Tüm sektörleri en az 8.5 ay daha olumsuz etkileyecek olan krizin hizmet sektöründeki etkisi ise 9 ayı da aşacağı anlaşıldı. Sanayinin en iyi ihtimalle 7 ile 8 ay gibi bir sürede normale dönebileceği beklentisi oluşurken, eğlence ve tatil alanları için bu süre bir yılı aşacak. 2021 yılının eylül ayından önce eğlence ve tatil alanlarının normale dönmesi beklenmiyor. Tiyatro, sinema ve konser ile sergi gibi sanatsal etkinliklerin eskiye dönmesi için ön görülen süre en az 11 ay.
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