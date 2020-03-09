Almanya'da Kürt sorunu konferansı yapıldı

Berlin’de Sol Parti ve Rosa Lüksemburg Vakfı işbirliğinde “Bölünmüş mü yoksa birleşik mi? Orta Doğu’da Kürt sorununun çözümünde güncel fırsatlar ve perspektifler” adlı bir konferans düzenlendi. Geçen hafta cuma günü düzenlenen ve Kürt sorununun masaya yatırıldığı konferansa Türkiye, Irak ve Suriye’den siyasetçilerin yanı sıra Alman politikacılar Helin Evrim Sommer ve Claudia Roth’un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.







İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin ve Gandhi’nin barış aktivisti torunu Ela Gandhi’nin gönderdiği mesajlarla başlayan konferansta, “Alman politikası ve Kürt sorunu”, “Başarısız Bağımsızlık Girişimi ve Bölgesel Otonomi arasında Güney Kürdistan/Kuzey Irak”, “Tehlike altındaki özyönetim ve Esad Rejiminin restorasyonu arasında kuzeydoğu Suriye” ve “Baskı ve demokrasi mücadelesi arasında Erdoğan Türkiyesi” adlı paneller düzenlendi.





Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Meclisi Başkanvekili Hemin Hawrami panellerde konuşma yaptı.





Gazete Duvar’a konuşan Tanrıkulu, “Baskı ve demokrasi mücadelesi arasında Erdoğan Türkiyesi” adlı panelde CHP’nin Kürt sorununa bakışını anlattığını söyledi. CHP’li vekil, Sancar ile kendisinin yalnızca söz konusu panele katıldıklarını belirtti.





Tanrıkulu, “Türkiye’yle ilgili oturumda CHP’nin Kürt meselesine bakışını ve bugüne kadar yaptıklarını anlattım. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak da Türkiye’nin bu meselesini barış içerisinde nasıl çözümlemesi gerektiği konusundaki görüşlerimizi paylaştım. CHP’nin ’22 soru 22 cevap’ adlı belgesinde ortaya koyduğu görüşleri ve tespitleri bugün nereye taşıyacağı da soruldu. Partimizin yaklaşımlarını konferansa katılanlara aktarma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.