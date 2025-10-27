Almanya'da kuş gribi alarmı: 130 bin hayvan itlaf edildi, salgın büyüyebilir

Almanya'da artan kuş gribi vakaları yetkilileri alarma geçirdi. Son olarak Berlin yakınlarındaki çiftliklerde yaklaşık 130 bin ördek ve tavuğun itlaf edilmesine karar verildiği duyuruldu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Berlin'i çevreleyen Brandenburg eyaletine bağlı Maerkisch-Oderland bölgesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 80 bin canlının bulunduğu bir ördek çiftliğinde ve yaklaşık 50 bin hayvanın bulunduğu bir tavuk çiftliğinde vakaların görüldüğü belirtildi.





Açıklamada, "Veterinerlik ofisi, ilgili makamlarla istişare ederek, hayvan refahı ve sağlık gerekçesiyle etkilenen hayvanların ortadan kaldırılmasına karar vermiştir" denildi.





Pek çok diğer eyalette de vakaların yayılmasını engellemek için gözlem alanları oluşturulması ve kuşların yaban hayvanları ile teması kesmek için kafeslerde tutulması gibi bir dizi önlem alındı.





Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, Cuma günü yaptığı açıklamada son iki hafta içinde oldukça hızlı bir enfeksiyon artışı görüldüğünü duyurmuştu. İlk verilere göre, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için yaklaşık 400 bin tavuk, ördek, kaz ve hindi itlaf edildi.





Daha fazla vaka bekleniyor

Almanya ulusal hayvan hastalıkları araştırma merkezi Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI) salgının yüksek riski konusunda uyarıda bulundu. "En güçlü kuş gribi yılı" olarak nitelendirilen 2021'de de benzer rakamlar görüldüğüne dikkat çeken enstitü başkanı Christa Kühn, "Durumun nasıl gelişeceğini öngörmek imkansız, ancak FLI daha fazla salgın ve vaka artışı bekliyor" diye konuştu.





Enstitü, ilk kez turnaların da dahil olduğu yaban kuşlarının salgından etkilendiğini belirterek "muhtemelen geniş çaplı bir yayılmanın beklendiği" uyarısında bulundu.





FLI, düşük bir risk olsa da hastalığın kuşlardan insanlara geçmesinin olası bir senaryo olduğunu ifade ederken yetkililer vatandaşlara hasta ya da ölü hayvanlarla temastan kaçınma çağrısı yaptı.





Kuş gribi nedir, insanlara bulaşır mı?

Genellikle kuşlar ve kümes hayvanları için ölümcül seyreden bulaşıcı bir hastalık olan kuş gribi virüsü, geçen yıl özellikle ABD'de süt ineklerinde tespit edilmişti. Son dönemde memeliler arasında H5N1 vakalarındaki artışa ve insanlara bulaşma vakalarının bildirilmiş olmasına karşın virüs genel olarak insanlar için ciddi bir tehdit olarak görülmüyor. Yine de ölü kuşlarla temastan kaçınılması özellikle tavsiye ediliyor. Hastalığın gıda yoluyla insanlara bulaştığına dair ise bugüne kadar yeterli bilimsel kanıt bulunmadı.