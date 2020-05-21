Almanya'da Lufthansa'yı kurtarma planında sona gelindi

Covid-19 salgını nedeniyle zor durumda olan Alman havayolları şirketi Lufthansa’ya yardım paketi konusunda hükümetle günlerdir süren görüşmelerde sona yaklaşılıyor.







Devletin devralacağı hisse oranının kritik eşik olan yüzde 25'i aşıp aşmayacağı tartışma konusu olan görüşmelerle ilgili açıklama yapan Lufthansa, 9 milyar euroluk bir paket üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.





Açıklamada paketin 3 milyar euroluk bölümünün Alman kamu kalkınma bankası KfW kredisi şeklinde olacağı kaydedildi.





Görüşmeler kapsamında Alman hükümetinin koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmayı hedefleyen Ekonomik İstikrar Fonu'na (WSF) şirketin yüzde 20’sinin ve yüzde 5 artı bir hisseye tekabül eden hisse senedine dönüştürülebilir tahvilin aktarılmasının planlandığı belirtildi.





YÜZDE 25 HİSSE ORANI NEDEN KRİTİK





Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre, hisse senedine dönüştürülebilir tahvilin üçüncü bir tarafın şirketi devralması söz konusu olduğunda devreye gireceği ifade ediliyor. Yüzde 25 hissenin üstüne çıkılması, devletin şirketle ilgili önemli stratejik kararları bloke edebilmesi anlamına geliyor.



