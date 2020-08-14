Almanya'da mahkeme kararı: Almanca bilmesi şart değil

Yöneticinin Almanca bilmediği için iletişimin zor olduğunu gerekçeler arasında sayan, görüşmelerin ancak tercümeyle yapılabildiğini belirten işçi ve işveren temsilcileri, yöneticinin görevine son verilmesini istedi. 4 bin 500 çalışanı ve 80 mağazası bulunan şirketin yöneticisinin işten çıkarılmasıyla ilgili davayı karara bağlayan mahkeme, davacıların ileri sürdüğü gerekçeleri kabul etmedi. Mahkeme, İngilizce ve İtalyanca bilen yöneticinin görevini yapması için Almanca bilmesinin gerekli olmadığına hükmederek yöneticinin görevinde kalmasına karar verdi.

