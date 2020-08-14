Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da mahkeme kararı: Almanca bilmesi şart değil /14 Ağustos 2020 09:50

Almanya'da mahkeme kararı: Almanca bilmesi şart değil

Uluslararası bir giyim şirketinin Almanya’daki şefinin Almanca bilmediğini, işe alımlarda ve personelle görüşmelerinde İngilizce konuştuğunu gerekçe gösteren işçi ve iş yeri temsilciliği, yöneticinin işine son verilmesi için dava açtı.

SHABER3.COM

Yöneticinin Almanca bilmediği için iletişimin zor olduğunu gerekçeler arasında sayan, görüşmelerin ancak tercümeyle yapılabildiğini belirten işçi ve işveren temsilcileri, yöneticinin görevine son verilmesini istedi. 4 bin 500 çalışanı ve 80 mağazası bulunan şirketin yöneticisinin işten çıkarılmasıyla ilgili davayı karara bağlayan mahkeme, davacıların ileri sürdüğü gerekçeleri kabul etmedi. Mahkeme, İngilizce ve İtalyanca bilen yöneticinin görevini yapması için Almanca bilmesinin gerekli olmadığına hükmederek yöneticinin görevinde kalmasına karar verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da mahkeme kararı: Almanca bilmesi şart değil Sonraki Haber >>

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:01:46