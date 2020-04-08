Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da mahkemeler 'İbadet yasağına' devam dedi /08 Nisan 2020 09:31

Almanya'da mahkemeler 'İbadet yasağına' devam dedi

Almanya'da Kassel İdare Mahkemesi Corona krizinde kiliselerdeki toplu ibadet yasağına karşı yapılan itirazı reddetti. Mahkeme daha fazla enfeksiyonu önlemek için yasağın meşru olduğuna karar verdi

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Hristiyan aleminin en önemli dini bayramlarından  Paskalya öncesi Almanya'da  kiliselerde toplu dua etmek bir süredir yasak  Paskalya'da dört gün kiliselerde dua etmek isteyen bazı hristiyanlar ülke genelinde yasağı mahkemeye götürdüler. En son Hessen Eyaletinde yaşayan  bir Katolik , Corona krizinde uygulanacak ibadet yasağı nedeniyle din özgürlüğü kullanımında kısıtlı hissettiği için dava açmıştı.
Kassel'deki Hessen İdare Mahkemesi  yasağın kaldırılması isteğini reddetti 

Mahkeme kararında , düzenlemenin "son zamanlarda benzeri görülmemiş bir dini özgürlük kısıtlaması" anlamına geldiğin kabul etti. Ancak, bu tür kısıtlamaların meşru bir amaca hizmet ettiği ve yasal dayanağı olduğu belirtildi . 

Hessen Eyaleti, 17 Mart'ta kiliseler, camiler, sinagoglar ve diğer dini toplulukların kurumlarındaki tüm toplantıları korona virüsünün yayılmasını engellemek için yasaklamıştı.

Ülkede Berlin İdare mahkemesi de benzer bir karar verdi.Almanya'da bir çok eyalette benzer başvuruların görüşülmesine devam ediyor 
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