Almanya'da mahkemeler 'İbadet yasağına' devam dedi

Hristiyan aleminin en önemli dini bayramlarından Paskalya öncesi Almanya'da kiliselerde toplu dua etmek bir süredir yasak Paskalya'da dört gün kiliselerde dua etmek isteyen bazı hristiyanlar ülke genelinde yasağı mahkemeye götürdüler. En son Hessen Eyaletinde yaşayan bir Katolik , Corona krizinde uygulanacak ibadet yasağı nedeniyle din özgürlüğü kullanımında kısıtlı hissettiği için dava açmıştı.

Kassel'deki Hessen İdare Mahkemesi yasağın kaldırılması isteğini reddetti







Mahkeme kararında , düzenlemenin "son zamanlarda benzeri görülmemiş bir dini özgürlük kısıtlaması" anlamına geldiğin kabul etti. Ancak, bu tür kısıtlamaların meşru bir amaca hizmet ettiği ve yasal dayanağı olduğu belirtildi .





Hessen Eyaleti, 17 Mart'ta kiliseler, camiler, sinagoglar ve diğer dini toplulukların kurumlarındaki tüm toplantıları korona virüsünün yayılmasını engellemek için yasaklamıştı.





Ülkede Berlin İdare mahkemesi de benzer bir karar verdi.Almanya'da bir çok eyalette benzer başvuruların görüşülmesine devam ediyor