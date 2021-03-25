Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da maske soruşturmasında ilk tutuklama /25 Mart 2021 18:41

Almanya'da maske soruşturmasında ilk tutuklama

Almanya'da siyasilerin de adının karıştığı maske soruşturmasında ilk tutuklama geldi. Soruşturmayla ilgili açıklama yapan Münih Başsavcılığı, bir şüphelinin tutuklandığını ve mal varlığına tedbir konulduğunu açıkladı. Ancak tutuklanan kişinin kimliği açıklanmadı.

SHABER3.COM

Almanya'da resmi kurumlara maske tedariğinde para karşılığı bazı siyasilerin aracılık ettiği skandalla ilgili olarak açıklama yapan Münih Başsavcılığı, bir şüphelinin tutuklandığını ve mal varlığına tedbir konulduğunu açıkladı. Ancak tutuklanan kişinin kimliği açıklanmadı.

DW Türkçe'nin haberine göre savcılığın yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlattığı isimler arasında, olaya adı karışan Bavyera Eyaleti'nin eski Adalet Bakanı Alfred Sauter ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinden istifa eden milletvekili Georg Nüsslein'in yanı sıra iki şirket çalışanı ve bir de vergi danışmanı bulunuyor. Savcılık sözcüsü açıklamasında, tutuklama kararının sadece Sauter ya da Nüsslein'a yönelik olmadığını dile getirdi.

Kaçma ve delil karartma ihtimali nedeniyle tutuklama kararı alındığına dikkat çeken savcılık, haksız kazançla elde edilmiş mal varlığı ve paraya karşı da harekete geçildiğini kaydetti. Şüphelilerin yolsuzlukla elde edilmiş para ya da mal varlığına el konulmaması için önlem alabileceğini ifade eden sözcü, soruşturmanın kapsamlı olarak devam ettiğini de vurguladı. 

Hristiyan Birlik partilerini son yılların en büyük krizine sürükleyen skandal, CSU'lu Georg Nüsslein'in koronavirüse karşı koruyucu malzeme üreten bir firmadan 600 bin euro, Hristiyan Demokrat Birlik'ten Nikolas Löbel'in de koruyucu maske üreten bir firmadan 250 bin euro aldığının ortaya çıkmasıyla patlak vermiş; daha sonra her iki politikacı partisinden istifa etmişti.

Maske skandalı soruşturmasında haksız kazanç elde ettiği sanılan Alfred Sauter'in de avukat olarak bir milyon eurodan fazla para aldığı iddia ediliyor. CSU'lu Sauter ise hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Skandalın ardından CDU ve Bavyera eyaletinde örgütlü kardeş partisi CSU'nin vekilleri salgınla mücadelede çıkar elde etmeyeceklerine dair söz verdikleri bir Onur Belgesi'ne imza atmıştı.

Öte yandan Thüringen eyaletinde eski Federal Meclis Milletvekili Mark Haupmann'ın bürosu ve CDU'nun eyaletteki diğer bazı yerel bürolarında polisin arama yaptığı bildirildi. Hauptmann'ın 997 bin euro değerindeki mal varlığına da tedbir konuldu. Hauptmann'ın Frankfurt kentinde korona maskesi üreten bir firma için aracılık yaptığı ve bunun karşılığında maddi çıkar sağladığı ortaya çıkmıştı. Hakkında Azerbaycan'la birlikte bazı ülkelerde lobicilik yaptığı iddiaları da bulunan Hauptmann hakkında bu konuda da ayrı bir soruşturma yürütülüyor. 

Alman siyasetini sarsan maske skandalı ile ilgili olarak çeşitli kentlerde farklı soruşturmalar yürütülüyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da maske soruşturmasında ilk tutuklama Sonraki Haber >>

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:13:49