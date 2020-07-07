Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da maske takmaya devam /07 Temmuz 2020 12:04

Almanya'da maske takmaya devam

Almanya’da bazı eyaletlerin maske mecburiyetini kaldırma girişimi sağlık bakanları ve uzmanların tepkisi üzerine ters tepti. Federal Sağlık Bakanı ve 16 eyaletin Sağlık Bakanları maskenin devamına karar verdi.

SHABER3.COM

Almanya'da birçok eyalet koronavirüs salgını nedeniyle kapalı yerlerde maske zorunluluğunu kaldırıp tavsiyeye dönüştürmek istiyordu. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti ise 4 Ağustos itibariyle maske şartını kaldırmayı planlıyordu. Ancak sağlık uzmanlarının uyarması, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve 16 eyaletin sağlık bakanının tepkisi üzerine maske mecburiyetinin devamına karar verildi. Sağlık Bakanı Spahn, maske mecburiyetinin kalkmasının salgının geçtiği izlenimi yaratacağını ve bunun çok yanıltıcı olacağını vurguladı. Başbakan Merkel ve hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti de maske mecburiyetinin kaldırılmasına karşı çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da maske takmaya devam Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:46