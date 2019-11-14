Almanya'da masraflar çıkınca elde ne kadar para kalıyor?

Almanya'da yaşayan her 4 kişiden 1'i para biriktiremiyor. Bütün masraflar düşüldükten sonra vatandaşların yüzde 28'inin cebinde 50 eurodan az para kalıyor.







Sigorta şirketi Swiss Life'ın yaptırdığı araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 36'sı da yaşlandığında yoksulluk çekebileceğinden endişe ediyor.





arti49.de haber sitesinde yer alan habere göre Almanya'da yaşayanlar en çok para eve harcıyor. Ankete katılanların yaklaşık 3'te biri gelirlerinin yüzde 30'unu ev giderlerine harcarken, gıda yüzde 19, araba ve ulaşım yüzde 9 ile bu masraf kalemlerini izliyor.





Ankete katılan 4 kişiden birinin cebinde ise tüm masraflar düştükten sonra ay bitiminde 400 eurodan fazla para kalıyor.