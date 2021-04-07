Almanya'da Merkel ‘Tam kapanma’ ded

Özellikle ülke genelinde yoğun bakımda boş yatak sıkıntısı çekildiğine dikkat çeken Demmer, 100 bin kişi başına 7 gün içinde vaka sayısının 100’ün altına düşürülmesi için katı kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet de ‘köprü-tam kapanma’ uygulanmasını önerdi. Aşıya ağırlık verilmesini ve halkın önemli bir bölümü aşılanına kadar geçici bir süre için ülke genelinde ‘köprü-tam kapanma’ uygulanmasının hayata geçirilmesini istedi.







EYALETLERLE TEMAS SÜRÜYOR

Bu alanda alınacak kısıtlamaların görüşülmesi için gelecek hafta Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yapmayı planladıkları toplantının bu haftaya alınması önerisinin kabul görmediği de açıklandı. Eyaletlerle temasların sürdürüldüğü, ancak görüşmelerin muhtemelen planlanan şekilde gelecek hafta yapılacağı da belirtildi.