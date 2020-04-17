Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Merkel'e halkın desteği artıyor /17 Nisan 2020 10:00

Almanya'da Merkel'e halkın desteği artıyor

'Almanya Trent ' araştırmasına göre Almanya'da Hükümet son zamanların en büyük desteğine sahip . Halkın çoğunluğu hükümetin 'Korona virüs krizi ile mücadelesinden memnun

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Almanya Devlet televizyonun her ay yaptığı araştırmaya göre Şansölye Angele Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği  Ağustos 2017'den bu yana en yüksek desteğe sahip oldu.

 
Pazar günü yapılacak federal seçim olsaydı, Hristiyan Demokrat Birliği'ni oluşturan Hristiyan Demokrat Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU)  yüzde 38 oy alacaktı. Yeşiller yüzde 19 ile ikinci. Diğer Koalisyon ortağı  SPD  ise yüzde 17 oy alacaktı. 

Uzun süredir yükselişini devam ettiren Popülist  AFD ise  yüzde dokuz  da kalacaktı .

Sol Parti oyların yüzde 7'sini, FDP yüzde beşini alacaktı.


 Almanya'da iktidar ortakları Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD)   oyların toplamda  yüzde 55'ine sahip olacaktı.
Bu sonuç uzun süredir hükümetin aldığı en  büyük destek anlamı taşıyor 

Bir önceki araştırma ile kıyaslandığında Birlik Partileri  üç puan ve SPD bir puan kazandı  Muhalefette ile Yeşiller üç puan ,  AfD ise bir yüzde puan kaybetti Sol ve FDP için oy payı değişmedi.

Ağustos 2017'den beri Hristiyan Demokrat Birliği  için en iyi değer

Hristiyan Demokrat Birliği en son Ağustos 2017'de yüzde 38'e ulaşmıştı.  SPD'nin son yüzde 17'si Mayıs 2019'da elde edildi. Yeşiller Mart 2019'da son kez yüzde 20'nin altındaydı, AfD ise Temmuz 2017'den bu yana ilk defa yüzde 10'un altına indi 
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