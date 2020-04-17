Almanya'da Merkel'e halkın desteği artıyor

Almanya Devlet televizyonun her ay yaptığı araştırmaya göre Şansölye Angele Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği Ağustos 2017'den bu yana en yüksek desteğe sahip oldu.









Pazar günü yapılacak federal seçim olsaydı, Hristiyan Demokrat Birliği'ni oluşturan Hristiyan Demokrat Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 38 oy alacaktı. Yeşiller yüzde 19 ile ikinci. Diğer Koalisyon ortağı SPD ise yüzde 17 oy alacaktı.





Uzun süredir yükselişini devam ettiren Popülist AFD ise yüzde dokuz da kalacaktı .





Sol Parti oyların yüzde 7'sini, FDP yüzde beşini alacaktı.









Almanya'da iktidar ortakları Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların toplamda yüzde 55'ine sahip olacaktı.

Bu sonuç uzun süredir hükümetin aldığı en büyük destek anlamı taşıyor





Bir önceki araştırma ile kıyaslandığında Birlik Partileri üç puan ve SPD bir puan kazandı Muhalefette ile Yeşiller üç puan , AfD ise bir yüzde puan kaybetti Sol ve FDP için oy payı değişmedi.





Ağustos 2017'den beri Hristiyan Demokrat Birliği için en iyi değer





Hristiyan Demokrat Birliği en son Ağustos 2017'de yüzde 38'e ulaşmıştı. SPD'nin son yüzde 17'si Mayıs 2019'da elde edildi. Yeşiller Mart 2019'da son kez yüzde 20'nin altındaydı, AfD ise Temmuz 2017'den bu yana ilk defa yüzde 10'un altına indi