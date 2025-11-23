Almanya'da Merz hükümeti gözden düştü, ibre AfD'den yana

Almanya'da muhafazakâr Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan federal hükümetin icraatlarından duyulan memnuniyet, yapılan son ankete göre yeni bir dip seviyeye geriledi.





Bild am Sonntag gazetesi için Insa araştırma şirketinin gerçekleştirdiği güncel "Sonntagstrend" anketinde, katılımcıların yüzde 67'si hükümetin çalışmalarından memnun olmadıklarını belirtti. Hükümete destek verenlerin oranı ise sadece yüzde 22 oldu. Bu oran 7 Kasım'daki son ölçüme göre iki puanlık düşüş anlamına geliyor.





Üç kişiden ikisi Merz'ten memnun değil

DW Türkçe'de yer alan habere göre Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından memnuniyetsizlik oranı da oldukça yüksek. Vatandaşların yüzde 64'ü Merz'in performansını olumsuz olarak değerlendirirken, başbakandan memnun olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 25'e geriledi. Bu da önceki ankete kıyasla iki puanlık azalma anlamına geliyor.





Partilerin oy oranlarında ise büyük bir değişiklik yok. CDU/CSU yüzde 25 ve SPD yüzde 15 seviyesini koruyor. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), geçen haftaki yüzde 26 oy oranını sürdürerek ankete göre hâlâ birinci parti konumunda. Yeşillere destek yüzde 11 seviyesinde ölçülürken, ankette bir puan kaybeden Sol Parti ise yüzde 10 seviyesinde.





Son seçimlerde meclise giremeyen Sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı'na (BSW) destek yüzde 4, önceki hükümette yer alan Hür Demokrat Parti'ye (FDP) destek ise yüzde 3 seviyesinde. Bu oranı sürdürdükleri takdirde bu partiler, bir sonraki seçimlerde de yüzde 5 barajını aşamayarak meclise giremeyecek.





Söz konusu anket kapsamında, 17–21 Kasım tarihleri arasında bin 208 kişiyle görüşüldü. Maksimum hata payı 2,9 puan olarak açıklandı. Öte yandan 20–21 Kasım tarihlerinde ayrıca bin 4 kişiyle ek bir anket yapıldı.