Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da milletvekili adayına ırkçı saldırı! /26 Temmuz 2024 18:45

Almanya'da milletvekili adayına ırkçı saldırı!

CDU Brandenburg Eyalet Başkanı Jan Redman, eyalet milletvekili adayı Adeline Abimnwi Awemo'nun ırkçı saldırıya uğradığını ve yaralandığını açıkladı.

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Almanya'da üç doğu eyaletinde seçimler yaklaşırken, ana muhalefet Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Brandenburg eyalet milletvekili adayı olan Kamerunlu-Almanyalı Adeline Abimnwi Awemo'nun ırkçı saldırı sonucu yaralandığı açıklandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CDU Brandenburg Eyalet Başkanı Jan Redman, sosyal medya platformu X'ten (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, Adeline AbimnwiAwemo'nun 25 Temmuz Perşembe akşamı Cottbus'ta seçim afişlerini asarken bir kadın tarafından ırkçı söyleme ve saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Irkçı saldırıya tepki gösteren Redman, "Adayımız dün eyalet seçimleri için Cottbus'ta afiş asarken doğrudan ırkçılığa ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Bu saldırı, toplumumuzun bazı kesimlerinde yaşanan vahşetin bir başka şok edici kanıtıdır. Abimnwi'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN 'SİZ İNSAN DEĞİLSİNİZ' DİYE BAĞIRMIŞ

Redman ayrıca Almanya'da siyasi olarak aktif durumdaki kişiler için artan riskin dayanılmaz olduğuna dikkat çekti. Alman medyasındaki haberlerde de ırkçı saldırganın Awemo'ya "Siz insan değilsiniz" diye bağırdığı ifade edildi. Kamerunlu Adeline Abimnwi Awemo siyasete insanlarla birlikte çalışmak ve bir şeyleri birlikte değiştirmek için girdiğini belirterek, "Ben bir Cottbus'luyum ve buradaki insanlara kendini adamış bir Cottbus'lu olarak kalacağım" dedi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açtığı açıklandı.
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