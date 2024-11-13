Almanya'da milyonluk soygun: Yasemin G. itiraf etti

Savcılık G. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da 21 Mayıs 2021'de çalıştığı para nakliyatı şirketindeki 8 milyon 200 bin euroyu çaldığı gerekçesiyle Bremen Eyalet Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan Türk kökenli Alman vatandaşı Yasemin G. ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etti.İddianamede 32 yaşındaki Yasemin G.'nin bir çöp konteynerine koyduğu yaklaşık 8 milyon 200 bin euro nakit parayı çalıştığı şirketin güvenlik kapısından çıkararak, eylemi birlikte gerçekleştirdiği suç ortaklarına teslim ettiği belirtildi. Hırsızlık vakası birkaç gün sonra fark edilirken, önce hastalık raporu alan Yasemin G. daha sonra Türkiye'ye kaçarak izini kaybettirdi.Duruşmanın başında gergin olan sanık, daha sonra itiraflarda bulundu.Olayın meydana geldiği sırada sevgilisinin uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış olması nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten Yasemin G. bir arkadaşının ikna etmesi sonucu soyguna karar verdiğini söyledi."Önce şakaydı sonra iş ciddiye bindi" diye konuşan sanık, aralarında sabıka kayıtları da bulunan bazı kişilerin kendisine hırsızlık ve kaçış sırasında yardım ettiklerini söyledi. Hırsızlık olayı birkaç gün sonra ortaya çıktı.İşini iyi bildiği için hırsızlık vakasını ayrıca ve uzun süre planlamasına gerek kalmadığını belirten Yasemin G., "Bu olayı herhangi bir günde bile yapabilirdim" dedi.Olay günü paraları kasa yerine atık kağıt konteynerine yerleştirdiğini ve bu konteyneri de dışarı çıkararak suç ortaklarına teslim ettiğini anlatan sanık, "Benim işim buraya kadardı, bundan sonrası onların (suç ortaklarını kast ediyor) işiydi" ifadelerini kullandı.Çalınan paraların akıbeti ise belli değil. Sanık 20 bin ila 25 bin euro aldığını, geri kalan paranın nerede olduğunu ise bilmediğini kaydetti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya göre, 8 milyon 200 bin euro sanığın eylemi birlikte gerçekleştirdiği suç ortaklarının elinde bulunuyor.Yasemin G. olayın ortaya çıkması üzerine Türkiye'ye kaçtı ve 2 yılı aşkın süre burada kaldı.Bu süreçte Türkiye'de zorlandığını söyleyen Yasemin G. "Kaçak hayatı hiç iyi değil. Ve parasız kesinlikle iyi değil. Kaçmak pahalı. İstanbul pahalı bir şehir" ifadelerini kullandı. Bu nedenle Almanya'ya dönmeye karar verdiğini belirten G. avukatı aracılığıyla Alman makamlarına döneceğini haber verdikten sonra Bremen havalimanında polise teslim oldu. Yasemin G. tutuklu yargılanıyor.Çaldığı paranın büyük kısmını almayı beklerken cüzi bir miktarın eline geçtiğini belirten Yasemin G. "Geriye dönüp baktığında, beni kazıkladılar… Böyle bir şey yapmış olmak ve sonra da parasız kalmak utanç verici" dedi.Yasemin G.'nin suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Büşra S. 2022 yılında Bremen'deki mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Büşra S.'nin özellikle Yasemin G.'nin kaçışının planlanmasında önemli rol aldığı iddia ediliyordu.Bremen Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada kararın Ocak ayında çıkması bekleniyor.