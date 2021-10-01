Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 'MİT casusu' operasyonu /01 Ekim 2021 20:04

Almanya'da 'MİT casusu' operasyonu

Almanya'da MİT için istihbarat topladığı söylenen Ali D. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelinin kaldığı otele yapılan baskında 200 mermi ele geçirildiği aktarıldı.

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Almanya'da savcılar bir kişinin MİT'e istihbarat sağladığı şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin kaldığı otele düzenlenen baskında silah ve mühimmata rastlanırken 'saldırı hazırlığında olduğu' iddia edildi. 

ÜZERİNDE SİLAH GÖRÜLDÜ

AFP'nin haberine göre, Alman federal savcılar bir Türkiye vatandaşının Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bilgi sağladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada ismi 'Ali D.' olarak belirtilen kişinin 17 Eylül tarihinde Dusseldorf'taki bir otelde gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı işleminin bir otel çalışanın Ali D.'nin üzerinde silah görmesi üzerine yapıldığı aktarıldı. 

ODASINDAN 200 MERMİ ÇIKTI

Alman savcılığının açıklamasında Ali D.'nin 'MİT'e iletmek üzere' Köln'de yaşayan 'Gülen hareketi dedikleri' grubun takipçileri hakkında bilgi topladığı bildirildi. Kırk yaşındaki Ali D.'nin odasında yapılan polis aramasının sonrasında 200 mermi bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre ağır silahlı Alman özel kuvvetleri bir zırhlı araç ve birden fazla polis minibüsüyle otele baskın düzenledi ve şüpheli yakalandı.

'SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI'

Tagesspiegel gazetesine göre Düsseldorf ve Köln gibi kentlere ev sahipliği yapan Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, Ali D.'nin 'Gülen destekçilerine bir saldırı düzenleme çabasında olduğu ihtimali' üzerinde duruyor. Federal savcılar tüm yabancı casusluk davalarında olduğu gibi soruşturmayı Düsseldorf yetkililerinin elinden aldı.  

Alman yetkililer geçtiğimiz yıllarda MİT'in din adamları aracılığıyla Gülen takipçileri hakkında istihbarat topladığını öne sürmüştü.
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